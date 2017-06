Full utrykning til brann på takterrasse i Oslo

ANNONSE

Brannvesen og nødetater rykket onsdag ettermiddag ut til en brann i en bygård i Nordal Bruns gate 18 i Oslo sentrum.

Klokka 14.15 fikk nødetatene melding om at det var full fyr på taket av boligblokka. Brannvesenet var raskt på stedet.

Klokka 14.37 meldte brannvesenet at brannen var slukket.

- Oppe på selve taket er det en god del brannskader, men det virket som det er lite røykskader nedover i bygget, sier innsatsleder Torgeir Brenden til Nettavisen.

«Alle nødetater på stedet. Full fyr i balkong,» lød den første meldingen fra politiet etter at alarmen hadde gått.

Samtidig meldte Oslo brann- og redningsetat at taket brenner.

- Åtte evakuert

Ifølge politiet ble åtte personer evakuert fra adressen.

- Ingen av dem er skadd, bekrefter Brenden.

- Hva kan dere si om årsaken til brannen?

- Det er altfor tidlig å si noe om nå, svarer innsatslederen.

Ifølge Oslo brann- og redningsetat var det brann på en takterrasse. Røykdykkere var i innsats, og brannvesenet var på stedet med to stigebiler, fire brannbiler og kommandobil.

- Vi blir fortsatt en stund på stedet for å få full kontroll, opplyste brannvesenet etter at de hadde fått brannen under kontroll.

Her startet brannen på takterrassen onsdag ettermiddag.

