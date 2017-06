Fylkesmennene vil ta ut to ulveflokker neste år

ANNONSE

Fylkesmennene anbefaler at det gis fellingstillatelse på 28 ulv neste år – fire færre enn i år. Det endelige vedtaket skal fattes av rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold mandag 26. juni, melder NRK.

De to flokkene som fylkesmennene mener må tas ut, Osdalsflokken og Julussaflokken, har begge revir utenfor ulvesonen. I innstillingen gis det ikke tillatelse til jakt på ulver som har revir innenfor sonen.

Les også: Solberg møtte sauebønder: - Her skal det ikke være ulv

Flokker som Slettås-, Kynna-, og Letjennaflokken blir dermed fredet hvis innstillingen blir vedtatt.

Osdalsflokken og Julussaflokken skaper problemer for beitenæringa og utmarksnæringa, og uttak av flokkene vil ikke true ulvebestandens overlevelse eller bidra til at målet om årlige ynglinger ikke blir nådd, mener fylkesmennene.

Les også: Tolv ulvevalper født i Hedmark

– Jeg tror dette vil vekke oppsikt, og bli like mye rabalder som i fjor. Det er mange ulike hensyn som står mot hverandre, sier Øyvind Solum, som er leder for rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.

Solum er også fylkesleder i Miljøpartiet De Grønne i Akershus. Senterparti-politiker og leder i rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård er ikke enig i at 28 ulver er et for høyt tall.

– Jeg mener det vil være konfliktdempende om vi har uttak innenfor sona, sier han.

(©NTB)