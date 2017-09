Fylkesordfører mener anonyme kilder er ute etter å skade Ap

Uhørt og illojalt at anonyme kilder forsøker å påvirke demokratiske partiprosesser, tordner Arbeiderpartiets fylkesordfører i Sør-Trøndelag.

– Det er en utfordring av vi har anonyme kilder som åpenbart er ute etter å skade Arbeiderpartiet og som nå går til et samlet angrep mot hele vår landsmøtevalgte partiledelse. På vegne av 55.000 partimedlemmer som slutter opp om partidemokratiet, er det frustrerende at et lite mindretall dominerer mediebildet på denne måten, sier Ap-profilen Tore O. Sandvik.

Fylkesordføreren i Sør-Trøndelag er kjent som nær venn av og støttespiller for Ap-nestleder Trond Giske.

Nå går han kraftig ut mot det han oppfatter som et skittent spill, illojal opptreden og konspirasjoner.

«Støre abdisert»

Sandvik er ikke med på bildet som tegnes av at det utspilles en maktkamp mellom Giske og partileder Jonas Gahr Støre og mellom Giske og nestlederkollega Hadia Tajik. Og at Marianne Marthinsen skal ha blitt ofret fordi Støre har latt seg presse til å innfri Giskes ønske om å overta som finanspolitisk talsperson – er ifølge Sandvik en fremstilling uten rot i virkeligheten.

Ifølge VG sier en anonym kilde «med lang erfaring fra stortings- og regjeringsarbeid» at Støre nå egentlig har abdisert som Ap-leder og at Giske i realiteten har lyktes med å avsette partilederen.

– Dette er en så ellevill konspirasjonsteori at jeg er overrasket over at den i det hele tatt kommer på trykk. Det er alvorlig om folk i stortingsgruppa med «svært lang erfaring» forsøker å undergrave eller blokkere vår landsmøtevalgte ledelse fra posisjoner, sier Sandvik til NTB.

Sagt opp

Kort tid etter at NTB torsdag meldte at Giske overtar som finanspolitisk talsperson i Ap selv om Marianne Marthinsen ønsket å fortsette, meldte NRK at Marthinsens to rådgivere i finansfraksjonen hadde sagt opp i protest.

– Altså, det er helt legitimt å kjempe for at Marianne får fortsette, så lenge vi vet hvem som sier det. Men at ansatte i stortingsgruppa skaper store oppslag, og helt på siden av partidemokratiet forsøker å påvirke prosesser i organer som skal håndtere dette ved å stille ultimatum, det er helt uhørt, sier Sandvik.

De to rådgiverne, Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg, var fredag i et møte med Aps sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen. Etter møtet bekreftet begge overfor NTB at de har sagt opp med umiddelbar virkning, men at de ikke ønsket å kommentere hvorfor.

30 års praksis

Sandvik understreker at det er langvarig praksis å bytte rundt på mannskapet etter et valg. Han viser til at man må minst 30 år tilbake i tid for å finne en finanspolitisk talsperson for Ap som har sittet mer enn én stortingsperiode.

– Vi har alltid byttet rundt etter et valg. Dette gjør at våre folk blir solide allround-politikere, og vi bygger bred kompetanse. Sånn har vi alltid gjort det, og det har vært smart, sier fylkesordføreren.

Sandvik trekker fram Torgeir Micaelsen som et eksempel. Han var finanspolitisk talsmann fra 2009, men måtte bli helsepolitisk talsmann fra 2013 selv om han primært ønsket å fortsette i finanskomiteen.

– Torgeir gjorde en så utmerket jobb at han var en het kandidat til å bli helseminister dersom vi hadde vunnet valget. Dette sier jeg som et eksempel på hvor vellykket det er å gi folk nye oppgaver, sier Sandvik.

En fjert er nok

Mange i Ap har ifølge flere anonyme kilder reagert på at Giske, ved å manøvrere seg til jobben som finanspolitisk talsperson, samtidig har posisjonert seg for med tiden å vippe ut Støre som partileder.

– Trond kan jo nesten ikke slippe en fjert uten å bli beskyldt for å drive maktposisjonering, sa Sandvik til Politisk kvarter fredag morgen.

Giske selv sa til NTB torsdag at han har et godt forhold til alle i stortingsgruppa. Han avviste også at det var av hensyn til maktbalansen mellom de to partilederne at Hadia Tajik – i tillegg til å bli arbeids- og sosialpolitisk talsperson – også blir parlamentarisk nestleder.

– Vi er alle på samme lag. Det er ikke unaturlig at partiledelsen snakker oss imellom og at partiet ser på gruppa på nytt, som en helhet, etter et valg, sier han.

