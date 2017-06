Gabriel (5) plukket blomster - da han fant disse ble politiet varslet

ANNONSE

(NORDLYS):– Han hadde funnet dem rett oppfor Mekonomen på Tomasjord, og trodde det var dukkehår. Jeg så med en gang at håret var ekte, og syntes det var litt ekkelt, forteller mamma Sylvi Merete.

– Håper at dette blir oppklart

Hun sier flettene er 25–30 centimeter lange, av afrohår, og at de er klippet rett av. Hva som egentlig har skjedd vet hun ikke, men hun frykter at noen kan ha vært utsatt for mobbing.

– Jeg fikk en liten muring i magen, og kan ikke tro at det er noen som har gjort dette av fri vilje. Jeg er redd det har skjedd noe som ikke skal skje, og håper at dette blir oppklart, sier hun.

Tar imot opplysninger

Sylvi Merete leverte fredag kveld flettene inn til politiet. Der er det ikke uvanlig at man får inn mye rart, men avklipte fletter har politiet ikke fått inn før.

– Vi synes også at dette er merkelig, men vi har foreløpig for lite å gå på til at vi kan starte noen etterforskning. Men vi tar hånd om flettene her, og får vi inn opplysninger om noe som kan knyttes til dette, så vil vi følge opp, sier operasjonsleder Øyvind Gundersen i Troms politidistrikt.