Gilani blir bedt om å trekke seg fra varaordførervervet i Drammen

Miljøpartiets gruppeleder Ståle Sørensen i Drammen, mener Yousuf Gilani bør trekke seg fra varaordførervervet umiddelbart etter siktelsen for ID-tyveri.

– Han bør trekke seg som varaordfører umiddelbart av hensyn til byens omdømme, sier Sørensen til Drammens Tidende.

Tirsdag skrev avisen at Gilani ble pågrepet dagen før og siktet for ID-tyveri. Politiet mener han kan knyttes til opprettelsen av en falsk epostadresse og en epost sendt i en annens navn i januar i år. Gilani benekter dette.

Venstre-politiker og varaordfører Yousuf Gilani har permisjon fra sine politiske verv fra 19. mai til ut september. Ifølge Tove Paule, Høyres gruppeleder, har Gilani tidligere signalisert til samarbeidspartiene at han har tenkt å komme tilbake fra 1. oktober.

Sørensen viser til valgfusk-saken i 2007, der Gilani var siktet, men saken ble henlagt etter bevisets stilling, økonomirot i cricketforbundet og at han meldte seg inhabil i all politisk behandling av korrupsjonssaken i kommunen fordi flere nære slektninger er involvert. I februar ble det kjent at varaordføreren hadde utført ulovlige byggetiltak i et hus han solgte.

– Disse sakene til sammen har en så negativ effekt på byens omdømme at han bør trekke seg. Som varaordfører assosieres han med byen, selv om han har permisjon. Han er ikke skikket til å være varaordfører, sier Sørensen.

Drammens Tidende skriver at de har gjort gjentatte forsøk på å få Yousuf Gilanis kommentar til Sørensen uttalelser, uten å få svar på henvendelsene.

