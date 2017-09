Gjermund Cappelen reagerer på at Eirik Jensen ikke blir pågrepet ved domfellelse

- Det er tydelig at det er forskjell på folk, sier hasjsmugleren til Nettavisen.

Mandag får den tidligere polititoppen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen dommen i Oslo tingrett. De er begge tiltalt for grov korrupsjon og grove narkotikaforbrytelser (se faktaboks under). Jensen måtte også møte i retten for å svare for flere brudd på våpenloven.

Eks-politimannen risikerer 21 års fengsel, mens påstanden for Cappelen var på 18 års fengsel. Han kan likevel dømmes til en strengere straff.

Om Jensen skulle få en av lovens strengeste straffer, blir han ikke pågrepet av politiet, selv om det er hjemmel for pågripelse i lovverket.

Eirik Jensen Eirik Jensen deltok på åpning av samboer Ragna Lise Vikre sin første kunstutstilling på Interiør-Galleriet på Majorstuen i Oslo fredag.

- Ikke grunnlag for pågripelse

Nettavisen er kjent med at Spesialenheten for politisaker gikk helt til topps og forhørte seg med Riksadvokaten for å forsikre seg om at de hadde gjort en riktig vurdering.

Riksadvokaten, ved kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas, bekrefter kontakten mellom Spesialenheten og Riksadvokaten.

- Spesialenheten har vurdert om det er grunnlag for å fengsle Jensen ved en eventuell domfellelse, med hjemmel i straffeprosessloven § 172 og kommet til at vi ikke vil begjære fengsling, bekreftet aktor og nestleder i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe i en mail til Nettavisen i begynnelsen av september.

- Saken gjelder alvorlige lovbrudd, men det er grove volds- og seksuallovbrudd som ligger i kjerneområdet for bestemmelsen.

I den nevnte lovanvendelsen går det frem at pågripelser kan være aktuelt for å hindre at den allmenne rettsfølelsen støtes.

Fakta: Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

* Den tidligere svært betrodde politimannen Eirik Jensen (60) står tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Ifølge tiltalen har han medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013. Jensen har erklært seg ikke skyldig. * Gjermund Cappelen (50), med tilnavnet «hasjbaronen», er tiltalt etter den såkalte proffparagrafen for å ha stått bak og organisert innførsel av nærmere 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993–94 og 14. november 2013. Han har erkjent straffskyld. * Cappelen ble pågrepet i Bærum 19. desember 2013. I avhør forklarer han seg om Jensen, som blir pågrepet i garasjen på Oslo politihus 24. februar 2014. Han blir løslatt fra varetekt 30. mai samme år. * Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om 21 års fengsel for Jensen og 18 år for Cappelen. * Rettssaken startet i Oslo tingrett 9. januar og varte til 23. mai. 122 vitner forklarte seg i løpet av de 68 rettsdagene. * Ifølge Cappelen fikk Eirik Jensen rundt 8,5 millioner kroner, 500 kroner per kilo hasj, fra 2001 og fram til pågripelsen i desember 2013. * Spesialenheten for politisaker mener Jensen har hatt et overforbruk på 1,67 millioner kroner i perioden, men kan ikke bevise at pengene stammer fra Cappelen. Spesialenheten mener å kunne dokumentere at Cappelen betalte oppussingen av et bad for nær 300.000 kroner for Jensen. * Blant bevisene er også 1.523 SMS-er, eposter og annen kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen. Mange av meldingene er skrevet i kodespråk, såkalt «blomsterspråk». De tiltalte hatt svært motstridende forklaringer på hva disse egentlig handlet om. Kilde: NTB

Ukjent for Jensen

Fredag omtalte Dagbladet nyheten om at Jensen ikke pågripes. Da Nettavisen snakket med Jensen om Spesialenhetens planer, hadde han ikke hørt noe om det.

Guro Glærum Kleppe, nestleder i Spesialenheten

- Det er helt ukjent for meg at de hadde planlagt å pågripe meg. Det har jeg aldri hørt. Det er totalt ukjent, og det føyer seg bare inn i rekke av hva jeg har erfart med Spesialenheten.

Hasjbaronen Cappelen ble pågrepet i en omfattende politiaksjon i desember 2013. Han begjærte seg løslatt høsten 2015, forteller han til Nettavisen, men retten avslo begjæringen.

Han har i over to år sittet varetektsfengslet på den samme lovanvendelsen som Jensen blir vurdert etter. Han mener det er urettferdig at Jensen får være en fri mann samtidig som han selv sitter i fengsel, når han selv sitter i fengsel fordi det vil støte den allmenne rettsfølelsen dersom han ble løslatt.

Cappelen er tiltalt for å ha smuglet 16,8 tonn hasj i 20 år, mens Jensen er tiltalt for å ha medvirket til hasjinnførsel av 13,9 av tonnene i en periode på cirka ni år fra 2004 til november 2013.

- Det er tydelig at det er forskjell på folk, sier han i en kort kommentar til Nettavisen fredag.

Cappelen ville løslates

Han ønsker ikke å utdype dette ytterligere. Heller ikke Cappelens forsvarer Benedict de Vibe ønsker å kommentere saken ytterligere, men i en fengslingskjennelse fra Borgarting lagmannsrett fra juli 2015 går det frem at han mente det var urimelig at Jensen var på frifot, mens hans egen klient fortsatt satt varetektsfengslet.

Forsvareren (til Cappelen, red. anm.) har i støtteskrivet særlig argumentert for at det faktum at medsiktede Eirik Jensen er løslatt, tilsier at også Cappelen løslates.

Cappelen har i over 20 år drevet en omfattende og sterkt samfunnsskadelig virksomhet ved innførsel av hasj med høy fortjeneste. Lagmannsretten er enig med tingretten når den finner at det vil virke støtende for allmennhetens rettsfølelse om han nå løslates (...).»

Statsadvokat Lars Erik Alfheim.

Det er statsadvokat Lars Erik Alfheim som i hovedsak har hatt ansvar for den delen av straffesaken som gjelder Cappelen.

- Slik vi ser det skal Cappelen fortsatt holdes varetektsfengslet, sier Alfheim til Nettavisen.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før dommen faller mandag, men henviser til de mange fengslingskjennelsen hvor retten har slått fast at Cappelen fortsatt skal sitte varetektsfengslet for å hindre at den allmenne rettsfølelsen støtes.

