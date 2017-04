Gjerningsmann på frifot etter knivran på åpen gate i Oslo

ANNONSE

Til VG forteller politiet at de ble kontaktet av et vitne om ranet klokken 5.53, og at gjerningspersonen fikk med seg verdier.

–Fornærmede er en mann i 30-årene. Han ble frastjålet mobiltelefon og lommebok, sier operasjonsleder Gjermund Stokkeli til avisen.

Politiet jaktet lørdag morgen på en mann som er beskrevet som mørkhudet og iført lue, grå jakke og blå joggebukse. Klokken 7.30 skriver de på Twitter at de har avsluttet søket etter den mistenkte uten resultat, men at ranet er anmeldt.