Glemte håndbrekket - bilen trillet over kaikanten

Den unge kvinne hadde parkert bilen for å levere i barnehagen fredag morgen, da hun var maks uheldig. For da hun kom tilbake sto ikke bilen på kaia lenger.

Den hadde trillet utfor kanten og ned i sjøen i Arendal.

Hun sier til Agderposten at hun hadde glemt å sette på håndbrekket, og dermed gikk bilen til bunns.

Politi og brannvesen ble raskt varslet om hendelsen ved halv åttetiden fredag, men rakk ikke å feste tau på bilen før den sank.

Ifølge lokalavisen blir det nå opp til forsikringsselskapet å få hentet opp bilen på et senere tidspunkt.

– Alt gikk greit, bortsett fra med bilen. Den kan fort ruste litt, siden den er full av saltvann, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til VG.

