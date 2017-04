Gode erfaringer med omvendt voldsalarm

ANNONSE

Omvendt voldsalarm er en elektronisk fotlenke som gjør at voldsutøvere kan overvåkes, og er knyttet til en alarm som går hos politiet dersom voldsutøveren kommer innenfor en viss beskyttelsessone rundt voldsofferet. Tre av fem personer med omvendt voldsalarm er fra Follo.

– Fotlenken gjør at vi kan være i stand til å beskytte på en helt annen måte enn tidligere, fordi vi varsles om mulig brudd mye tidligere enn vi ellers ville blitt, sier Hans Christian Dragvoll, familievoldskoordinator i Follo politidistrikt til Dagsavisen.

De fem som har omvendt voldslarm, skjerpet seg kraftig: Det har ikke vært en eneste voldsepisode, ikke én trussel og ikke et eneste forsøk på å oppsøke offeret. Det bekrefter politiet i Follo, Søndre Buskerud og Oslo, som er de tre politidistriktene som for øyeblikket bruker slike alarmer i Norge. Det må foreligge dom for å ta disse i bruk.

– Effekten er bra, fordi det blir slutt på brudd på kontaktforbud og besøksforbud, sier Dragvoll

I 2016 ble det anmeldt 2.336 brudd på oppholds- og besøksforbud i Norge, en oppgang på 51 prosent i løpet av fem år. 1.084 personer lever på hemmelig adresse på grunn av vold, trusler og forfølgelse, og ved utgangen av mars hadde 1.246 personer vanlig voldsalarm i Norge.