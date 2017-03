Grande: – Skolen er vårt viktigste politiske prosjekt

ANNONSE

– Politikk handler om å bygge unger så de kan være med å bygge samfunnet, sa Venstre-lederen i åpningen av landsmøtetalen i Ålesund.

Kunnskap under press



I sin tale til Venstres landsmøte oppfordret hun til å lytte mer til eksperter som samfunnsøkonomer, klimaforskere og psykologer.

– Noe av det mest skremmende med utviklingen i verden i dag er at det er blitt helt greit å "disse" kunnskap. Det er blitt helt greit å snakke ned noen av de flinkeste folkene vi har i samfunnet, de som er forskere eller eksperter som jobber for å øke kunnskapen vår, sa Grande.

– Og jeg skal ha meg frabedt at politikere prøver å gjøre de folkene små og ubetydelige, tordnet hun og høstet applaus fra salen.

Løsningen når kunnskap er under press, er mer kunnskap til alle, framholder Venstre-lederen.

– Det betyr at skolen, hele utdanningsløpet, fra barnehagen til universitet og høyskole, er vårt viktigste politiske prosjekt. Det er vårt viktigste ærend for hele fellesskapet vårt, sa Grande og minnet om at om ikke lenge vil ikke Norge lenger ha olje å leve av.

– Det betyr at vi må ha verdens flinkeste, smarteste og mest kreative hoder, slo hun fast.

For få lærere

Problemet er ikke at det er for mange elever i klasserommene, men for få lærere, påpekte Venstre-leder Trine Skei Grande i sin tale til landsmøtet fredag.

– Problemet i norsk skole er at det er for få som har lyst til å bli lærere, fastslo Trine Skei Grande.

Hun påpekte at det er få partier som snakker om denne problemstillingen siden den ikke bare kan vedtas.

– Du må faktisk gi folk den lysten til å bli lærere. Den lysten vil Venstre være med og gi til mange flere, lovet Grande.

Heve statusen



Hun påpekte at en nøkkel er å heve statusen til læreryrket, og viste til at Venstre allerede har vært med på å gjennomføre et vellykket lærerløft som har gitt mange flere lærere med styrket kompetanse, og bedre kvalitet på undervisningen.

– Nå må vi få på plass Lærerløftet 2, fortsatte Grande og pekte på at det må gjøres flere nødvendige grep.

Grande mener blant annet at "lærer" må bli en beskyttet tittel for å fremheve yrkets status, profesjonen og pedagogikken som fag.

– For du vil ikke ha en lege som bare kaller seg lege, til å operere deg. Du vil ikke ha en advokat som bare kaller seg advokat, til å forsvare deg. Sånn bør det være for dem som skal gi ungene våre kunnskap også, påpekte Grande.

Hun ønsker flere fag som lærerne kan ta videreutdanning i, med mer historie, samfunnsfag og naturfag. Hun mener det også er mer behov for å utvide bredden i videreutdanningstilbudet.

Populister



Grande fortsatte med å vise til forskjellene mellom hennes meningsfeller og populister, som hun mener bidrar til å bygge opp konflikter. Venstre skal bygge dem ned.

– Politikk handler om å finne gode løsninger for folk, ikke enkle svar – svar som passer godt i overskrifter, men som i møte med virkeligheten alltid viser seg å være feil, fortsatte Grande.

- Sivilisasjonskamp



Hun viste også til at det pågår en kamp i store deler av verden som går rett i hjertet av Venstres verdigrunnlag – en kamp mellom dem som vil ha mer internasjonalt samarbeid, og de krefter som vil ha mer nasjonal isolasjon.

– Det er vår tids sivilisasjonskamp, og den står mellom liberale og antiliberale ideer, sa Grande.

Samtidig understreket hun at Venstre har bidratt til tillitsbygging i alle deler av samfunnet, men at tillit tar lang tid å bygge opp, men "skremmende kort tid å rive ned". Hun pekte på at noen partier ser muligheten til å vokse på og dyrke det negative, å snakke ned "de andre", å mobbe og hate.