Grande: Venstre har ikke bestemt seg

Venstres stortingsgruppe åpner for å forhandle om å gå i regjering med Høyre og Frp, skriver Dagbladet. Det stemmer ikke, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Flere kilder i Venstre opplyser ifølge avisen at det i dag er et flertall som er åpne for å gå inn i regjering.

Les egen sak: Dagbladet: Venstre-flertall åpner for å gå inn i regjering med Høyre og Frp

På spørsmål om hun ser for seg at Venstre kan gå inn i regjering med Fremskrittspartiet, svarer hun:

– Jeg tror fortsatt det er veldig lite sannsynlig.

Hun understreker at det uansett blir vanskelig å ta stilling til regjeringsdeltakelse før statsbudsjettet er lagt fram 12. oktober.

Les også: Venstre-krav: Vil gå videre uten KrF

Håper fortsatt på KrF

Mens KrF har varslet at dagens møte kan være det siste for dem, er Venstre fortsatt svært innstilt på å fortsette samtalene. Grande sier det er synd om hun mister en alliansepartner i sentrum.

– Vi håper jo å presse politikken nærmere sentrum, og det blir vanskeligere uten KrF. Så jeg håper at de blir værende, sier hun.

Partilederne og nestlederne i de fire partiene møtes klokken 14 onsdag til samtaler om eventuelt samarbeid.

Ingen kravliste

KrF har fastslått at det er uaktuelt å gå inn i en regjering der Frp er med. Et slikt ultimatum har ikke Venstre stilt. Venstres hovedkrav er fortsatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, flere faglærte lærere i skolen og fritak for arbeidsgiveravgift for gründerbedrifter.

Tema i samtalene blir overordnet på utfordringer Norge står overfor framover, ifølge Venstre-lederen. Hun vil vektlegge å finne gode løsninger de fire kan enes om, uavhengig om Venstre sitter i regjering eller ikke.

– Vi kommer til å vektlegge store utfordringer. Det blir ingen direkte kravliste vi legger fram i dag – det skal vi nok klare å spa fram om det trengs senere, sier Grande.

Mest sett siste uken