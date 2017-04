Grått og trist påskevær i sør

ANNONSE

For tusenvis av nordmenn er påska synonymt med hyttetur og solrike turer til fots og på ski i fjellet. Vær derfor obs – vindjakke og paraply bør blir med på turen i år! Trøsten kan vel være at påskehygge også kan nytes innendørs med en god krim, kryssord og god påskemat.

Ifølge statsmeteorolog Gunnar Livik er det nemlig slutt på finværet tirsdag. Natt til onsdag kommer det inn en værfront som vil bevege seg over Sør-Norge og skape nedbør.

– Dette været vil fortsette utover skjærtorsdag. På langfredag ser det litt bedre ut på Østlandet, men lørdag ser dårlig ut for hele Sør-Norge sør for Stad, sier Livik.

På Vestlandet blir det oppholdsvær fredag formiddag, men et nytt værsystem vil dukke opp utover dagen.

Søndag 1. påskedag er det håp om oppholdsvær på Østlandet, selv om det vil være en del skyer. Vestlandet vil bli preget av bygevær og lave temperaturer. Statsmeteorologen varsler om mulige snøbyger.

– Det er fort mulig at det kommer snø over hele Sør-Norge, sier han.

Bedre i nord

Trøndelag kan forvente finvær onsdag, med bygevær og skyer på torsdag. Det peneste været vil være lengst nord i landet.

– Det er Nord-Norge som er værvinnerne. Jo lenger nord for Trøndelag, jo bedre vær vil det bli. Sør i Nordland kan det bli enkelte snøbyger.

Selv om det blir kjølig, vil Finnmark få fint vær, selv om ytre strøk kan oppleve byger.

Stabil snøskredfare

Det er fjellområdene i Møre og Romsdal som er mest utsatt for snøskredfare, men bygeværet i påsken vil ikke føre til at farenivået blir høyere enn det er nå. Tirsdag er Trollheimen, Romsdal og Sunnmøre kategorisert som nivå tre, altså betydelig fare for skred.

Resten av landet ligger på farenivå nivå to, som betyr moderat.

