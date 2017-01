Gravid 17-åring skadd i tunnelkrasj

ANNONSE

OSLO (NTB, Nettavisen): En gravid 17 år gammel jente ble fraktet til sykehus i ambulanse etter at bilen hun satt i, kjørte rett i fjellveggen inne i Haukelitunnelen i Hordaland.

Hennes 18 år gamle kjæreste kjørte bilen. Han ble sittende fastklemt i en time før nødetatene fikk ham ut av bilvraket. Ulykken skjedde på E134 rett før klokka 6 søndag morgen.

– Det skal ha vært et kraftig sammenstøt, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Den gravide jenta ble fraktet til sykehus i Odda i ambulanse. Kjæresten meldte om smerter i beina, og skulle trolig til et av de større sykehusene, ifølge operasjonsleder Kjersti Eidsnes.

SISTE: Like før klokka 09 søndag morgen melder politiet i Hordaland at bilen er fjernet og at tunnelen er åpen igjen. Mannen er fløyet til sykehus i Stavanger. Kvinnen er brakt til Haukeland.

