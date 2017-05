Grete og Eva reiser land og strand rundt for å følge kongeparet

ANNONSE

RÅDHUSKAIA (Nettavisen): I regnvær og fem grader dro de kongelige gjestene på båttur med kongeskipet i Oslofjorden onsdag formiddag, for å fortsette den todagers lange feiringen av kongeparets 80-årsdager.

Noen tilskuere trosset likevel det kalde mai-været, for å få et glimt av Europas kongelige.

- Vi reiste hit på grunn av 80-årsfeiringen. Det er litt vår greie. Reisen bestilte vi for lenge siden, så fort de annonserte at de skulle feire, forteller Grete Stebekk Hommelsgård fra Vegårshei til Nettavisen.

- De er helt fantastiske



Sammen med venninnen Eva Bjelkåsen, tok hun toget i de fem timene fra Vegårshei i Aust-Agder tirsdag, for å få med seg den historiske begivenheten.

- Jeg synes vi har en flott kongefamilie. De er helt fantastiske, sier Stebekk Hommelsgård, tydelig fornøyd i regnet.

Det er langt fra første gang hun kommer tett på de kongelige. I fjor sommer var hun en av de heldige som ble invitert til kongeparets hagefest i Kristiansand, da de feiret sine 25 år på tronen.

- Jeg har vært heldig å få treffe Harald på ordentlig, og har snakket litt med ham. Vi har reist og fulgt de når de har feiret bryllup og en god del av de kongelige begivenhetene vi har kunnet nå i Trondheim og Oslo, sier hun.

STRÅLTE: Kong Harald og dronning Sonja strålte til tross for regnvær på vei til kongeskipet med sine kongelige gjester onsdag formddag.



- Utrolig leit med været



Mens de kongelige gjestene gikk om bord i kongeskipet under en rekke paraplyer, fulgte venninnene spent med fra sidelinjen.

- Jeg tenker at det er fint å se Oslofjorden, nesten uansett vær, og at de helt sikkert har litt tak på kongeskipet slik at de kongelige gjestene kan være forholdvis tørre, sier Stebekk Hommelsgård.

- Men det er jo ikke akkurat ideelt vær?

- Det er det ikke, det er utrolig leit. Vi har sjekket Yr hele uka, og har håpet at det skulle forandre seg litt, så akkurat regndråpene nå kunne vi vårt foruten, sier hun.

MED PARAPLY: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit smilte og lo under paraplyen på vei til båtturen.



- Gøy å se glamouren



Tidligere har venninnene fått med seg blant annet prinsesse Märtha Louise og Ari Bens bryllup i Trondheim, og kronprinsparets storslåtte bryllup i Oslo.

- Hvorfor er det så gøy å reise på kongelige begivenheter?

- Vi synes jo det er gøy med den glamouren, de fine kjolene og at det er en verden man ikke er en del av selv. Og så er de flotte representanter for landet vårt, og flotte mennesker, sier Stebekk Hommelsgård.