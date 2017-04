Gry og hunden Keegan (1) ble brutalt angrepet på skitur av åtte løse husky-hunder

ANNONSE

Gordon setteren Keegan (1) er nettopp kommet hjem fra dyrehospitalet der han har vært innlagt siden angrepet mandag formiddag.

- Det har vært et intenst døgn, men Keegan er mye bedre nå heldigvis, forteller Jørgensen til Nettavisen.

Hylte og bet



Hun hadde fri på mandag, og bestemte seg for å ta en skitur på Fridalen i Valnesfjord utenfor Bodø.

Da Jørgensen og hunden kom til begynnelsen av Sætervannet ser de et hundespann komme mot dem i full fart. Hundene hadde en slede på slep, og de var bundet sammen til hverandre, forteller hun til Avisa Nordland.

– Jeg så ingen person, men tenkte at han kanskje bøyde seg eller at han satt oppi pulken. Spannet kom nærmere. Så skjærer hundene rett over mot oss og angriper min hund med en gang, forteller hun til lokalavisen.

– Min hund var livredd. De åtte husky-lignende hundene hylte og bet, beskriver hun.

Les også: Tror på forbud mot import av gatehunder

TRYGT HJEMME: Gry Jørgensen koser med hunden Keegan som skal være glad han er i livet etter det brutale angrepet mandag.

- De ville drepe han



Jørgensen visste at hun var nødt til å gripe inn, men med ski på bena og hunden sin i sele som var festet rundt livet var dette ekstremt vanskelig.

- Jeg er ikke i tvil om at de var ute etter å drepe han. Keegan ble brutalt mishandlet, og jeg ble selv bitt i ansiktet og på hendene da jeg gikk i mellom dem, sier hun til Nettavisen tirsdag.

Til slutt lykkes matmor å få løs Keegan fra selen sin, som til slutt satte til skogs med huskyene hakk i hæl.

Jørgensen ropte om hjelp, og fikk kontakt med en mann som ringte ambulanse, og deretter kontaktet hun politiet.

Hundeeier beklaget ikke



Mens Jørgensen og mannen som hjalp henne ventet på scooteren som skulle ta henne ned til Valnesfjord helsesportssenter, kom føreren av sleden og hundene tilbake til dem.

– Jeg fortalte ham at jeg mente de var aggressive. Jeg syns de var utrolig skremmende. Han dro uten å beklage eller spørre om vi trengte hjelp. Det syns jeg var dumt, sier hun til Avisa Nordland.

Regionlensmann Robin Johnsen i indre Salten forteller at politiet er interessert i å komme i kontakt med mannen som var i følge med hundespannet.

– Vi oppfordrer ham om å melde seg til politiet, sa Johnsen til Avisa Nordland tirsdag morgen.

Les også: Miss og Spragle var søstre og bestevenner- nå er Miss død og Spragle skadet på grunn av etseende væske

Traume i muskelatur

Etter hendelsen lette Jørgensen etter Keeagan i nærmere tre timer før hun fant han.

Keegan har nå fått behandling etter traume i muskelaturen, sår og en lengre antibiotikakur. Han er preget, men Jørgensen vet at det kunne gått så mye verre.

- Tross alt var vi heldige, men kanskje ikke neste gang dette skjer med noen andre. Derfor er det ekstremt viktig at eier melder seg, for disse hundene er ikke trygge, avlutter Jørgensen.