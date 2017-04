Gutt (10) forsvunnet etter rampestreker i Fredrikstad

ANNONSE

Vitner så to unge gutter løpe fra stedet etter at to bilvrak ble påtent i nærheten av Fredrikstad. En av guttene har holdt seg skjult for politi og pårørende etter hendelsen, opplyser Østfold-politiet.

– Han er helt sikkert livredd, for han skjønner at han har gjort noe galt, sier operasjonsleder Terje Marstrand i Øst politidistrikt til NTB.

Marstrand forteller at de har fått tips fra folk som har sett gutten, men at når de har kommet til stedet, har gutten stukket av.

Les også: Bussjåfør: – Ujevn veibane årsaken til ulykken

Politiet vurderer å kalle inn letemannskaper om de ikke finner ham. Marstrand understreker at det ikke blir noen skjennepreken når de får tak i gutten.

– Vi må snakke med ham ut fra de forutsetningene vi har nå. Han er redd. Det beste er om han kommer seg hjem og får omsorg og litt kveldsmat, sier operasjonslederen.

Brannene guttene startet, har ikke ført til noen store skader.

– Det kan se ut som om de har helt litt spillolje på vrakene og tent på. De har herjet og grist litt. Litt i overkant av hva angår guttestreker, men skadeomfanget er ikke alvorlig, sier operasjonslederen.

(©NTB)