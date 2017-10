Gutt (14) knivranet og utsatt for vold i Oslo

Ble slått i ansiktet og fraranet telefon og jakke.

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter fredag kveld at en gutt er utsatt for knivran og vold på Vinderen i Oslo.

– Fraranet telefon og jakke. Søker etter 8–10 personer som gikk på T-banen retning sentrum, skriver politiet.

Til Nettavisen forteller politiet at det skal være snakk om en gjeng på fem personer i 16-årsalderen. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.34.

– Fornærmede ble slått i ansiktet og truet med kniv, operasjonsleder Tore Grøttum i Oslo politidistrikt.

– Gjerningsmennene er mørke i huden, muligens fra Somalia eller østafrikanske. Noen av dem skal være iført caps, fortsetter han.

Operasjonslederen forteller at politiet nå søker på T-banen etter gjengen.

– Vi ber eventuelle vitner kontakte politiet, sier Grøttum.

Ved 22-tiden fredag kveld forteller operasjonslederen at de ikke har pågrepet noen mistenkte, og at saken nå går over til etterforskning.

