Hackere sendte ut e-poster fra Stortinget

En virusinfisert epost sørget for at hackere fikk sendt ut tusenvis av eposter fra en eller flere av Stortingets mailservere. Det skriver Aldrimer.no.

E-posten ble, ifølge Aldrimer.no, sendt fra datamaskinen til politisk rådgiver Dagfinn Sundsbø fra Senterpartiet (Sp).

Sundbø hevder ifølge Aldrimer.no at han mottok eposten tirsdag. Eposten skal ha forsøkt å lure mottakerne til å trykke på lenker i eposten. Ved å klikke på lenken blir mottakerne selv infiserte, og er med på å spre viruset videre.

- Jeg oppdaget problemet i går og ba om hjelp da. Men da var det bare på min datamaskin, da var det ingen andre som hadde fått noe. Det som skjedde, var at all inngående e-post gikk i papirkurven. Så ba jeg om hjelp til å se hvorfor det hadde skjedd. I dag begynte det å renne over av «spammail» ut fra min e-postkonto, sier Sundsbø til aldrimer.no.

Ifølge Aldrimer.no skal eposten ha handlet om et utgått passord, og oppfordret mottakeren om å trykke på lenken for å tilbakestille passordet. Eposten beskrives som amatørmessig.