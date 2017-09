Hadde kjøpt dårlige kjøttvarer: Butikksjefen leverte nye varer på døra for å redde søndagsmiddagen

På bare 15 minutter!

De fleste har nok opplevd det fra tid til annen. Varen man har kjøpt i butikken, er ikke like fersk som best før-datoen skulle antyde.

Da er det på sin plass å gi beskjed og be om ny vare, men det er langt fra vanlig at butikken går til slike skritt som Rema 1000 på Lambertseter gjorde søndag

Sa fra på Facebook

For da Gøril skulle lage søndagsmiddagen, viste det seg at kjøttet ikke var av en kvalitet det burde være. Hun brukte butikkens Facebook-side for å opplyse Rema-butikken i Oslo-bydelen.

- Kjære Rema. Vi er egentlig ganske fornøyd med dere, men akkurat i dag ble søndagsmiddagen spolert to ganger. Den ene pakka med lammeskank var dårlig. Og lammekjøttdeigen med utløp i morgen som skulle redde inn for lite skank, den var også dårlig. Det går ikke an å ta bilde av lukt, men jeg vil veldig gjerne ha igjen penger for dette. Også håper jeg at kjølekjeden blir bedre senere, skrev hun, med bilde av varene lagt til.

Rema 1000 var ikke sene om å svare, og svaret har fått ben å gå på i det sosiale mediet. For ikke bare ble Gøril lovet nye varer, hun skulle få dem med en gang, levert på døra.

Leverte på døra



Og det attpåtil på en søndag.

- Hei! Takk for tilbakemeldingen, slik skal selvfølgelig ikke skje. Hvis du gir meg adressen din skal vi komme til deg med nye varer om 15 minutter ... hører fra deg! mvh kjøpmann Glenn.

Gøril gjorde som bedt, og kort tid etter kom svaret «Da er vi på vei».

Så langt er svaret likt nesten 500 ganger, og responsen har vært svært positiv. Kanskje ikke så rart, for det er ikke dagligdags at man kjører ut nye varer.

Men Glenn Berggren sier det bare skulle mangle at han ga kunden nye varer.

- Jeg tenkte at hun står og lager mat nå, og har kjøpt noe hos meg som ikke holder kvaliteten det skal holde. Så jeg fant ut at da kan jeg stikke og levere det hun trengte. Det var bare rett og rimelig, sier Berggren til Nettavisen.

KJØPMANN: Glenn Berggren yter ekstra service, også på søndager.

Han har drevet butikken på Lambertseter siden 2007, og sier han stortrives med det.

- Jeg har kjørt ut nye varer før, men det er lenge siden, det er ikke så ofte jeg får klager. Og det gjør ikke noe om det er søndag, jeg er på jobb hele tiden.

- Kjempeservice



Alle de positive tilbakemeldingene på Facebook tar han med et smil.

- Jeg har sett det, og det er morsomt da.

Og Gøril er også svært fornøyd.

- Jeg er bare superpositivt overrasket og overveldet over at en butikk vi handler i en gang i uka tar seg bryet. Det hadde jeg aldri forventet! Desto bedre. Dessuten ble middagen kjempegod, og det ble mer enn nok til hele familien, sier hun til Nettavisen.

Beviset for nye varer la hun ut i form bilde, på samme tråd. Og ikke bare nytt kjøtt, men også en blomsterbukett.

- Det kaller jeg service Rema 1000 Lambertseter! Tusen, tusen takk! Da er søndagsmiddagen reddet. Ses i butikken!!!

