Hadia Tajiks dårlige dag

Flere kan kanskje enes om at Ap-politiker Hadia Tajik har hatt en litt dårlig onsdag.

Tidligere på morgenen ble hun nemlig stoppet av kontrollører på Stortinget t-banestasjon, etter å ha tatt banen fra Majorstua.

Det var VG som først omtalte hendelsen.

- Trur eg stikker heim og svir ein saus...

Tajik meldte seg selv til billettkontrollørene da hun så dem, og innså at hun ikke hadde billett.

– Det er dessverre riktig at jeg ikke hadde kjøpt billett da jeg tok t-banen fra Majorstuen til Stortinget etter å ha deltatt på Politisk kvarter på NRK i morges. Jeg glemte det rett og slett, og beklager det. Jeg innså tabben da jeg ankom Stortinget stasjon, og meldte meg selv til billettkontrollørene.

Og det stoppet tydeligvis ikke der for Tajik. Senere på onsdagen kommer følgende oppdatering på Facebook:

«I dag: Gløymt billett på t-banen (unnskyld!). Tatt i billettkontroll. Sølte kaffi over den kvite t-skjorta. Trur eg stikker heim og svir ein saus... Korleis har din dag vore?»

Under oppdateringen ser man et bilde av den hvite skjorten hennes som har masse små kaffeflekker.



Fikk ikke bot



Tajik unngikk dog bot for snikingen.

Pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, sier til VG at kontrollørene har mandat til å foreta en individuell vurdering hver gang de stopper noen i billettkontroll.

- Billettkontrollørene gjør en vurdering på stedet. Hvis de ser på kjøpshistorien på appen at vedkommende har betalt billetter jevnlig, men at han eller hun har glemt å betale akkurat i dag, så kan kontrolløren gjøre en vurdering av at dette var et hendelig uhell og gi mulighet for å kjøpe billett i etterkant og slippe bot, sier Johansen til avisen.