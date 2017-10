Hagens nobeldrøm neppe i oppfyllelse

Carl I. Hagens drøm om en plass i Nobelkomiteen blir neppe oppfylt siden partifellen Inger-Marie Ytterhorn ønsker å fortsette.

Etter 18 år som medlem av Nobelkomiteen måtte Ytterhorn ha en tenkepause før hun konkluderte. Nå er svaret klart: 76-åringen sier til Aftenposten at hun ønsker en ny periode i komiteen som tildeler Nobels fredspris.

– Jeg treffer mange spennende mennesker. Og det er fremdeles et spennende arbeide, sier Ytterhorn til avisen.

Hagen (73) sa til NTB i forrige uke at han ønsket å gå inn i Nobelkomiteen – hvis Ytterhorn ikke skulle ta gjenvalg. Etter det NTB forstår, skal Hagen selv ha meldt sin interesse for vervet kort tid etter stortingsvalget. Nå er det et åpent spørsmål om den tidligere Frp-formannen vil utfordre Ytterhorn eller ikke:

– Jeg har ingen kommentar, lyder Hagens korte svar på NTBs spørsmål om han fortsatt ønsker seg en plass i Nobelkomiteen etter at Ytterhorn har varslet sin interesse for å fortsette.

Ytterhorn sier også til Aftenposten at hun ikke har snakket med Carl I. Hagen om saken.

- Jeg snakker ikke med Carl. I. Hagen. Eller rettere: Han snakker ikke med meg, sier hun til avisa.

Også i 2011 var den tidligere Frp-lederen ute etter en plass i Nobelkomiteen. Da trakk Hagen seg som partiets eldregeneral etter at han ble vraket i avstemningen i Frps stortingsgruppe.

