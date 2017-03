ANNONSE

De første meldingene gikk på at to ulver var skutt i Rendalen. Senere på morgenen ble dette rettet til at bare én ulv er skutt. Dermed er ikke kvoten fylt likevel, skriver Hamar Arbeiderblad.

Fellingen skjedde dagen etter at Miljødirektoratet ga tillatelse om felling av ytterligere to ulver i denne jaktsesongen. Det kan nå felles et dyr til før jaktsesongen avsluttes 31. mars.

Miljødirektoratet ga onsdag tillatelse til å felle to nye ulver i region 4 og 5, det vil si utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark. Tillatelsen gis kort tid før jaktsesongen utløper 31. mars. Bakgrunnen er faren for skade på beitedyr i området.

De fleste ulvene i Norge holder til i og nær ulvesonen, i de to regionene som dekker Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. Hele kvoten på åtte ulv i dette området er allerede felt. En av dem ble skutt i fjor sommer, fordi den hadde angrepet sau, men blir likevel regnet med i kvoten.

Les: To nye ulver kan felles utenfor ulvesonen, opplyser Miljødirektoratet

Les også: Ap og Sp vurderer mistillit mot Helgesen

Har du sett denne videoen?