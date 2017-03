Han lover å øke barnetrygden

ANNONSE

STORTINGET (Nettavisen): Til helgen holder Sosialistisk venstreparti (SV) landsmøte. Under dagens pressekonferanse var det en offensiv og kamplysten partileder Audun Lysbakken som møtte pressen.

Målene er klare. SV skal gå til valg på:

Solid økning i barnetrygden.



Bekjempe klimaendringer. Deriblant ingen konsekvensutredninger i Lofoten, Senja og Vesterålen.



Ingen profitt på velferdstjenester til private innen barnehager og asylmottak.



Flere lærere i skolen. På 1. - 4 trinn skal det være maks 15 elever per lærer og i 5. - 10. trinn skal det være maks 20 elever per lærer.



Alle kravene er absolutte for å signere en samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet.

- Det er helt avgjørende, hvis vi skal være med i et rødgrønt flertall i neste periode vil vi ha ordentlig forandring. Norge går nå i feil retning. Forskjellene øker og det samme gjør klimagassutslippene.

Les også: Lysbakken slakter fattigdomstiltak

(artikkelen fortsetter under vidoeen med lovnader om økt barnetrygd)





Gjorde ingenting på åtte år

Lysbakken mener at økt barnetrygd er det viktigste middelet for å bekjempe barnefattigdom. Barnetrygden er i dag på 970 kroner. Den har vært det samme i 20 år. I åtte av disse årene har SV selv sittet i regjering.

- Hvorfor gjorde dere ikke noe med barnetrygden da dere selv var i posisjon?

- Det er først de siste årene at det har blitt veldig tydelig hvor avgjørende barnetrygden er. Tidligere har det heller ikke vært noen av våre hovedkrav. Da var det å få gjennomført en barnehagereform og styrke barnevet, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettavisen.

Les også: Lysbakken mener Støre blir kjedelig uten ham

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi legger til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

- Hvordan skal velgerne kunne stole på deg denne gangen?

- At vi går ut med dette nå er nettopp for at velgerne skal vite, og stole på, at dette er noe vi krever for å inngå en avtale eller ikke. Vi ønsker å vise hvor alvorlig vi mener det. Barnetrygden er det beste virkemiddelet for bekjempelse av barnefattigdom.

- I forrige periode var vi enige med den rødgrønne regjeringen om at vi ønsket å få barnefattigdommen ned, men vi var ikke enige om virkemidlene. Det er nettopp derfor vi er så tøff på det nå og sier at dette skal vi få til denne gangen.

Les også: Hun er innstilt som nestleder i SV

(artikkelen fortsetter under)





- Skal kaste Erna Solberg

Selv om en offensiv Lysbakken og hans parti har klare saker de vil kjempe for er det noe som overgår de partipolitiske sakene.

- Sakene er vår tydelige melding til velgerne. Men vi skal for det første felle Høyre og Frp-regjeringen. For det setter vi ingen betingelser knyttet til. De skal vekk. Den blå-blå-regjeringen skal kastes.

Les også: Lysbakken: - Gode tider for Trump og Listhaug

Lysbakken er veldig klar over at de har valgt vanskelige saker å få gjennomslag for. Tidligere onsdag var kommenterte Ap-leder Jonas Gahr Støre at han ikke går med på SV-kravet om å forby utbytte av velferdstjeneste til kommersielle aktører.

– Arbeiderpartiets politikk er ikke å nekte en barnehageeier å tjene penger på barnehagedriften. Det viktigste for Arbeiderpartiet er å sikre mange nok barnehageplasser med høy kvalitet, slik at alle foreldre som ønsker barnehageplass får det. Arbeiderpartiet vi gi kommuner adgang til å stille samme krav til åpningstider, kvalitet, innhold og lønns- og arbeidsvilkår i private og offentlige barnehager, sa han til VG.

- Sløsing med offentlige midler

Lysbakken reagerer på Støre uttalelsene.

- Jeg synes det er pussig at Ap skal legge prestisje i at de som eier kommersielle velferdstiltak skal få tjene seg rike på foreldrenes og skattebetalernes penger.

- At kommersielle aktører tar ut store overskudd synes jeg er sløsing med offentlige midler. Jeg tror folk har en forventning om at hver eneste krone skal komme til gode for barn, eldre og mennesker på flukt.

SV har slitt på meningsmålingene og partiet kom så vidt over sperregrensen ved kommunevalget i 2015 og forrige stortingsvalg i 2013.

- Det viser bare hvor viktig det er at SV blir så store at vi får avgjørende innflytelse til høsten, at disse tingene ikke kommer til å skje hvis vi ikke får makt.

- Vi har vært gjennom mange vanskelige år der vi har snudd motgang til det som nå ser ut som en begynnende fremgang. Dette gjelder både på målingene og ikke minst i økte antall medlemmer som viser at vi vokser veldig sterkt.