Hansson ut mot Solvik-Olsen: - Skal vi ikke følge faglige advarsler?

Oslos dieselforbud blir onsdag tema i Stortingets spørretime etter at samferdselsministeren angrep det rødgrønne byrådets avgjørelse.

- Byrådet i Oslo innførte dieselforbud forrige tirsdag på falskt grunnlag, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til P4 Nyhetene.

Bakgrunnen for forbudet var at Meteorologisk Institutt hadde varslet svært høy luftforurensning den dagen.

- Ikke lytte til advarsler



Hansson reagerer på uttalelsen, og krever nå svar fra statsråden i spørretimen i Stortinget.

«Samferdselsministeren sa i P4 26. januar at Oslo-byrådet ikke burde ha lyttet til meteorologenes advarsel om farlig luftforurensning og innført dieselbilforbudet i Oslo. Luftforurensning gjør mennesker syke i Oslo og andre storbyer og fører til skader på fostre og over 185 premature dødsfall i Oslo hvert år. Det er registrert økt dødelighet etter dager med svært høy luftforurensning. Mener regjeringen at myndighetene ikke skal lytte til faglige advarsler, selv om det medfører sykdom og tap av liv?», skriver Hanson i spørsmålet til Solvik-Olsen.

Tall fra Norsk institutt for luftforskning (NILU), viste imidlertid at luftforurensingen i Oslo aldri nådde rødt nivå, slik byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hevdet i et intervju med Nettavisen.

- Byrådsleder Raymond Johansen ga inntrykk av at rødt lys var premiss for at de gikk videre med forbudet. Uttalelsen er etter alle solemerker feil, sa Solvik-Olsen til Nettavisen etter at dieselforbudet var opphevet.

- Det slo ikke til



«Høy luftforurensning forekommer oftest når det oppstår såkalt temperaturinversjon», skrev kommunen om bakgrunnen for forbudet.

Men Meteorologisk Institutt forklarte at dette ikke slo til.

- Inversjonen er ikke spesielt sterk i dag, og den er mindre kraftig enn mandag. Det er ikke så stor forskjell mellom temperaturen lenger opp, og det kom mer nedbør enn det vi hadde trodd, sa vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt til Nettavisen.

Totalt 20.000 bilister lot bilen stå under dieselforbudet.