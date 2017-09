Har du fått venneforespørsler fra fremmede damer? Dette bør du gjøre

Ett enkelt grep gjør deg mindre sårbar for svindel.

De aller fleste har opplevd å få venneforespørsler fra det som ser ut til å være falske profiler på Facebook. De er som regel kvinner, har ofte utenlandske navn og er gjerne svært avkledde på bildene sine.

Venneforespørslene forsvinner ofte etter en stund, mest sannsynlig fordi profilene blir fjernet av Facebook. Men fordi det finnes såpass mange slike profiler, opplever mange nordmenn å få opptil flere slike forespørsler i uka.

- Basert på de henvendelsene vi får, så ser det ut som problemet er økende. Men vi har ikke tall eller statistikk på dette, sier Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), til Nettavisen.

Hovedsaklig markedsføring



Tessem sier til Nettavisen at de falske profilene hovedsaklig blir brukt som markedsføring for ulike typer dating- og sexsider.

- Som regel har de en lenke på Facebook-profilen sin som tar deg inn til slike nettsider. Der får du gjerne en mulighet til å melde deg inn, forklarer Tessem, og fortsetter:

- Men vi vet jo også at de kan bruke den informasjonen de finner på Facebook-profilen din, deriblant vennelista di, til svindel. Vi har ikke sett konkrete eksempler på at det er tilfellet når det gjelder slike falske profiler, men vi vet at det er en mulighet, sier Tessem.

Trodde det var venninne av barnebarnet



I sommer skrev journalist i Medier24, Erik Waatland, en kommentar hvor han blant annet advarer mot alvorlige svindelforsøk fra de som står bak disse profilene.

«De falske profilene med de attraktive profilbildene vil oppnå at vi naivt går innpå de ondsinnede nettstedene, som har til hensikt å infisere oss ved å installere skadelig programvare, eller få tilgang på din personlige informasjon,» skrev Waatland.

Tessem sier at de aller fleste forstår at dette er falske profiler, og derfor sletter forespørselen uten å klikke seg videre. Likevel har de mottatt henvendelser fra folk som har godtatt forespørslene i god tro.

Hans Marius Tessem er seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

- Vi snakket blant annet med en bestefar som hadde vært i et bryllup og snakket med mange nye mennesker. Etterpå fikk han en slik forespørsel, og tenkte det var en venninne av barnebarnet. Han reagerte litt på at bildet var vel vågalt, men følte samtidig det var frekt å si nei.

Gjør deg mindre sårbar



Tessem minner om muligheten Facebook har for å bestemme hvem som har lov til å sende deg venneforespørsler. Man kan for eksempel kun la venner av venner ha lov til å legge deg til som venn, forklarer Tessem.

NorSIS har så langt ikke mottatt henvendelser fra nordmenn som har blitt svindlet via disse falske profilene. Likevel oppfordrer de alle som mottar venneforespørsler fra det som opplagt er falske profiler til å slette forespørslene og rapportere profilene til Facebook.

- Datingsvindel finnes det mye av, og det kan like gjerne skje via slike profiler. Vi hører ofte om noen som har fått kontakt via sosiale medier, som blir lovet gull og grønne skoger mot at de sender litt penger, og som opplever å bli svindlet. I tillegg er det mange tilfeller av det vi kaller «sextorsion», hvor noen blir lurt til å kle av seg foran kamera. Videoklipp eller bilder fra seansen blir senere brukt som pressmiddel for å få penger, sier Tessem.

Tessem har derfor et råd til alle Facebook-brukere som vil gjøre seg mindre sårbar for svindlerne: Gjør vennelista di usynlig.

- Svindlere kartlegger nettverket ditt via vennelisten din, det har vi sett ved flere eksempler. Nylig snakket vi med en jente som, etter å ha blitt groomet av en person, sendte et toppløsbilde. Hun ble da presset for penger med trusler om at han skulle sende bildet til alle på vennelisten hennes. Synliggjør du nettverket ditt, gjør du deg mer sårbar, rett og slett.

- En rekke ulike verktøy



Nettavisen kontaktet Släger Kommunikasjon, som er ansvarlige for Facebook i Norge, og spurte hva Facebook gjør for å få bukt med problemet.

De svarte ikke direkte på våre spørsmål, men henviste til lenker med informasjon om hvordan man rapporterer falske profiler og hvordan man beskytter kontoen sin mot skadelig programvarer.

Peter Münster, Nordisk Kommunikasjonssjef i Facebook, kommenterte i tillegg saken på generelt grunnlag:

«Vi bruker en rekke ulike verktøy for å holde plattformen vår fri for spam og svindel men Facebook er en åpen plattform og arbeidet tar derfor aldri slutt. Hver gang vi setter en stopper for en bestemt adferd, finner svindlerne på noe nytt, som vi også setter en stopper for. Det aller mest effektive er derfor å bruke de mulighetene vi stiller til rådighet for at folk på Facebook skal kunne anmelde mistenkelige profiler for våre team, der vi deretter gjennomgår anmeldelsene og fjerner alle profiler som ikke representerer en person. Svindlere på internett er slu, og det beste man kan gjøre for å beskytte seg selv er å være forsiktig med hva man klikker på og forøvrig bruke de verktøyene som vi stiller til rådighet når det kommer til å styre hvem som har lov til å kontakte deg.»





