Har du hørt om fisken vassild? Du spiser den nok til middag ganske ofte

Hvis du er glad i fiskekaker, fiskeburgere eller fiskeboller, har du mest sannsynlig spist en del vassild.

Men til tross for at fisken er mye brukt i norske fiskeprodukter, er den relativt ukjent for mange, skriver Forskning.no. Vassild går nemlig under en rekke andre navn, som for eksempel hvitlaks, stavsild, stokksild og gullaks.

Ifølge Store norske leksikon, er vassild en laksefisk som lever på dypt vann langs hele norskekysten og i fjordene. Den kan bli opptil 70 centimeter lang.

Matforskningsinstituttet Nofima forteller at laksefiksen het vassild frem til 70-tallet, men at man da tok i bruk et nytt navn. Det var i 1974 at forskere prøvde å bruke vassild i fiskefarse, hovedsaklig fordi fisken hadde uvanlig gode bindeegenskaper.

– Vassilda kunne fryses og tines uten at det gikk ut over noen av de gode egenskapene den har. Plutselig hadde man et helt nytt råstoff til bruk i norske fiskeforedlingsindustri, sier Morten Sivertsvik, forskningssjef på Nofimas avdeling i Stavanger, til Forskning.no.

For å gjøre fisken mer attraktiv hos forbrukerne, ble det i 1978 søkt om å endre navnet fra vassild til hvitlaks. Fordi fisken tilhører laksefamilien og har hvitt kjøtt, var hvitlaks et naturlig navn.

Fiskedirektoratet godkjente ikke navnebyttet, men hvitlaks-navnet ble populært blant folket, og oppfattes i dag som et synonym, skriver Nofirma.

HVITLAKS: Lofoten fiskeburger inneholder 20,5% hvitlaks, altså vassild.

