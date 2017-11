Har saksøkt Per og Veronica Orderud

Arveoppgjør ender i tingretten.

Kristin Kirkemo har saksøkt sin halvsøster Veronica Orderud og Per Orderud i forbindelse med et arveoppgjør, skriver VG.

Arvestrid etter morens død

Stevningen tok Kristin Kirkemo og hennes lillebror ut i mai år. Partene møtes i Nedre Romerike tingrett i midten av mars neste år.

Bakgrunnen for søksmålet er en arvestrid etter at Veronica og Kristins felles mor døde i oktober i fjor, skriver avisa.

Brukte penger på gjenopptakelse

Moren skal ha brukt personlige midler til å støtte Per og Veronicas bestrebelser på å få trippedrapssaken gjenopptatt. Hun tok alene opp et lån for å dekke kostnadene med arbeidet, opplyser advokat Jon Alshus overfor VG.

Per og Veronica Orderud.

Natt til pinseaften 22. mai 1999 ble Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust skutt og drept i kårboligen på Orderud gård på Sørumsand. I alt fire personer ble tiltalt for medvirkning til overlagt trippeldrap. Ekteparet Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel, Kristin Kirkemo til 16 års fengsel, mens Lars Grønnerød fikk 18 års fengsel. Det har aldri kommet fram hvem som sto bak drapene. Alle har sonet dommene og er løslatt.

