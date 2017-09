Hareide: - Ikke i regjering med Frp

KrF-leder til landsstyret: Råder KrF til ikke å gå i regjering med Frp.

OSLO (Nettavisen): KrF-leder Knut Arild Hareide talte til landstyremøtet i partiet fredag.

KrF fikk en oppslutning på 4,2 prosent i dette stortingsvalget, tilbake 1,4 prosentpoeng. Partiet fikk inn åtte mandater på Stortinget, to færre enn forrige periode.

- Vi er ikke medgangssupportere



- Det er vel ingen som meldte seg inn i dette partiet fordi vi er medgangssupportere. Det går opp og det går ned. Vi har vært i bølgedaler før, men vi skal reise oss igjen, sa Hareide innledningsvis.

- Det er opp til oss nå. Vi kan snu dette skipet. Det høres kanskje rart ut, men motgangen er også med på å motivere meg, sa Hareide videre.

Han brukte tid til å takke av Hans Olav Syversen og Line Henriette Hjemdal, som går ut av Stortinget.

Kamp mot sorteringssamfunnet

Hareide brukte mye av talen sin til å snakke om sorteringssamfunnet, blant annet om diskusjonen om å kunne sortere bort barn med Downs syndrom.

- Vi kommer ikke til å være stille i disse sakene. Vi kommer til å kjempe for det ukrenkelige menneskeverdet, sa Hareide.

Han snakket videre om flyktningepolitikken og sa at «nestekjærligheten ikke skal stoppe ved svenskegrensa».

- Viktig vippeposisjon



- Vi står i en viktig vippeposisjon. Den skal brukes klokt og ansvarlig, sa KrF-lederen om partiets posisjon på Stortinget denne perioden.

- Det er mange forslag nå til hva KrF skal gjøre. Innboksen min er full av innspill og gode råd, og dersom vi neste valg får like mange stemmer som vi nå får råd, så kommer vi til å gjøre et godt valg, sa Hareide.

En av dem som har rådet KrF til å tre inn i regjering, er Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, men Hareides budskap var dette:

- Til alle dem som har spurt meg de siste ukene om KrF kommer til å gjøre det samme etter valget som vi sa før valget, vil jeg svare: Selvsagt!

Hareide understreket at folk skal kunne stole på KrF.

- Ikke aktuelt med Frp

- Før dette valget sa vi at vi ønsker en regjering bestående av partiet Høyre og sentrum, med Erna Solberg som statsminister. Dersom vi ikke lykkes med det, var vi også ærlige på at regjeringssamarbeid med Frp ikke var aktuelt. Da går vi i opposisjon. Mitt råd er klart. Vi skal gjøre det vi sier, og vi skal si det vi gjør, sa Hareide og gjorde det dermed klart at hans råd er at KrF ikke går inn i en regjering med Frp.

