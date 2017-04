Hareide: - Naivt å tro at innvandrerkvinner kommer ut i arbeid kun ved å fjerne kontantstøtten

ANNONSE

STORTINGET (Nettavisen): KrF-ledelsen vil endre kontantstøtten og ta kontantstøtte fra innvandrerkvinner som ikke lærer seg norsk.

- Vi ønsker å gi et godt tilbud, og å si at du får beholde kontantstøtten, men det er viktig at du lærer deg det norske språket, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Nettavisen.

Saken blir en av diskusjonene på KrFs landsmøte til helga.

- Om du skal fungere godt i det norske samfunnet, bli inkludert og kunne følge opp barna dine på en god måte, så er språket helt avgjørende, påpeker Hareide.

- Det er naivt



Kravet går ut på at innvandrerkvinner som har bodd i Norge i tre år, og ikke har gjennomført et introduksjonsprogram, mister kontantstøtten.



- Er ikke dette en innrømmelse fra dere i KrF om at kontantstøtten ikke har fungert slik den var ment å gjøre?

- Nei, da ville vi jo ha fjernet kontantstøtten. Vi er opptatt av at kontantstøtten er med på å gi valgfrihet, og kontantstøtten i dag er for ettåringer, så å tro at den har hatt en ekstrem negativ virkning på integrering, det mener jeg er naivt, sier Hareide, og legger til:

- Men vi kan gjøre den bedre. Vi kan justere den, og vi er opptatt av å forsvare kontantstøtten, sier han til Nettavisen.

- Får ikke flere i arbeid



Hareide advarer samtidig andre partier mot å fjerne kontantstøtten.

- Løsningen som enkelte partier har kommet med, å fjerne kontantstøtten, vil ikke gjøre at flere innvandrerkvinner får språkopplæring eller kommer seg ut i arbeidslivet, mener han.

- Mange påpeker at kontantstøtten holder innvandrerkvinner hjemme. Hadde ikke det beste vært å fjerne den helt?

- Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror dersom vi hadde fjernet kontantstøtten helt, ville resultatet blitt at vi får flere fattige familier i Norge. Jeg tror det er naivt å tro at innvandrerkvinner kommer ut i arbeid kun fordi du fjerner kontantstøtten, sier Hareide.

Han mener det er flere grunner til at kvinnene blir hjemme.

- Jeg tror det er andre ting, både kulturelle og sosiale mønstre, som gjør at en del av dem ikke er ute i arbeidslivet. Jeg tror det er viktig at vi viser en utstrakt hånd, sier KrF-lederen.

- Det er et paradoks



- Men både Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Frp vil fjerne kontantstøtten. Hvordan skal dere klare å få flertall for denne endringen?

- Vi ser som du påpeker at det er mange partier som ønsker å ta bort valgfriheten for barnefamiliene. Jeg synes det er et paradoks at det nå består av ytterste høyre, og ytterste venstre, sier Hareide.

Han mener det derfor blir viktig at KrF kommer i posisjon etter valget.

- Uten at KrF får innflytelse, er min bekymring at kontantstøtten vil forsvinne. Det vil være veldig uheldig, men vi kan heller gjøre noe med integreringsdelen, ved å stille krav også til innvandrerfamilier, sier han.

Har brukt kontantstøtte



Hareide forteller at de også vil gjøre kontantstøtten mer fleksibel.

- I dag er det slik at du enten må velge 100 prosent kontantstøtte, eller 100 prosent barnehage. Vi kunne gjerne tenkt oss, når du har en ettåring, at du kan få lov til å kombinere to gode løsninger, barnehage og kontantstøtte, sier han.

- Har du selv brukt kontantstøtte i din familie?

- Vi brukte kontantstøtte for minstemann i en litt lengre periode. Nå er begge barna i barnehage, men nettopp det å kunne kombinere ville være spennende for vår del, sier Hareide.

KrFs landsmøte starter i Trondheim torsdag, og varer til søndag.