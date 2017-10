Hareide mener HRS har seg selv å takke hvis statsstøtten ryker

Human Rights Service har seg selv å takke hvis organisasjonen skulle miste statsstøtten, mener KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Jeg har forståelse for regjeringens beslutning når det gjelder Islamsk Råd. Islamsk Råd har seg selv å takke. Og skulle HRS miste sin støtte, så tror jeg vi kan si akkurat det samme: De har kun seg selv å takke, sier Hareide til NTB.

At regjeringen mandag kunngjorde at den vil stanse statsstøtten til Islamsk Råd Norge, har fått flere til å spørre seg om det samme kan skje med støtten til Human Rights Service. Flere partier har flere ganger tatt til orde for at støtten bør stanses, blant dem regjeringens andre samarbeidsparti Venstre.

– Hvis det å trekke støtten til Islamsk Råd er det eneste regjeringen gjør, vil det framstå som merkelig. Det bør være en bredere inngang til dette, sier Venstres Ketil Kjenseth til NTB.

Leder Athar Ali i Norsk Innvandrerforum har sendt et brev til regjeringen og partiene på Stortinget der han ber om at støtten til HRS stanses. Han mener organisasjonens virksomhet, ikke minst et omstridt fotoprosjekt som er blitt mye omtalt de siste dagene, bryter med forutsetningene for statsstøtten.

