Hareide sier nei til 10.000 asylsøkere

STORTINGET (Nettavisen): Til helga starter KrFs landsmøte i Trondheim, og der vil KrFU kreve at moderpartiet skal vedta å ta imot 10.000 asylsøkere fra Italia og Hellas.

Men KrF-leder Knut Arild Hareide sier nei til forslaget.

- Jeg er enig i at Norge skal være med å ta vår del av ansvaret. Akkurat nå så opplever vi veldig mange flyktninger i Europa som bør relokaliseres, men jeg mener at vi ikke skal sette noe tall på det nå, sier Hareide til Nettavisen.

KRAV: KrFU-leder Ida Lindtveit kjemper for at KrF skal vedta å ta imot 10.000 asylsøkere fra Hellas og Italia på helgas landsmøte.

«KrF vil at Norge forplikter seg til å relokalisere 10 000 asylsøkere fra Italia og Hellas de to neste årene», heter det i resolusjonsforslaget fra KrFU.



- Jeg vil ikke tallfeste



Hareide mener Norge i stedet må gå i dialog med andre europeiske land.

- Jeg mener det er viktig at vi går i dialog med andre land i Europa, og sikrer at det ikke bare er Norge som tar ansvar. Når vi tar ansvar skal vi utfordre Storbriannia, Tyskland, Sverige, Danmark og Polen. Alle land i Europa må ta ansvar, sier KrF-lederen, og påpeker:

- Dette er ikke en krise som rammer bare to land i Europa, men jeg mener det ikke er riktig å begynne å tallfeste dette. Jeg ønsker dialogen opp mot andre land, og for å bruke det som et press på at ikke bare Norge skal være med å ta et ansvar, sier han.

- Så du har ingen tanker om hvor mange asylsøkere Norge kan ta imot?

- Det jeg ser er at vi kan være med å ta imot flere. Vi må se på dette i en helhet, men det er et tydelig signal fra meg, at vi skal ta vår del av ansvaret i Europa. Men jeg vil ikke tallfeste det antallet, sier Hareide.

- Det er to fallgruver å gå i

- Hva tenker du da om regjeringens politikk på dette området, og spesielt innvandringsminister Sylvi Listhaugs holdning til dette spørsmålet?

- Det er to fallgruver å gå i. Det ene er å si at alle kan komme til Norge, men jeg synes også det er en fallgruve den holdningen som regjeringen går for, at vi ikke skal ta vår del av ansvaret i Europa, sier Hareide, før han understreker tydelig:

- Hvis vi som nasjon og folk får nok med oss sjøl, da blir vi fattige. Dette er en utfordring for Europa, og vi må ta ansvar. Jeg hadde gjerne sett en mer fremoverlent regjering som viser at vi skal ta vår del av ansvaret i dagens Europa, sier han.

- Blir dette en viktig sak for dere i et eventuelt regjeringssamarbeid etter valget?

- Det er helt naturlig for KrF, med vår humanitære tradisjon, at vi skal være med å ta ansvar. Vi løfter menneskeverd i sentrum, og menneskeverdet og de spørsmålene stopper ikke ved svenskegrensa. Vi ser lenger enn som så, sier Hareide.

