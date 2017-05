ANNONSE

Statens havarikommisjon skal undersøke brannen i Oslofjordtunnelen i 5. mai. Den har flere likhetstrekk med den store brannen i 2011, ifølge kommisjonen.

Inspektører fra Havarikommisjonen gikk inn i tunnelen så snart dette ble vurdert som sikkert etter brannen 5. mai.

– Hendelsesforløp, brannsted og kjøretøytype var lik tilsvarende brann i 2011. Det ble gjort funn som tyder på at motorhavari forårsaket også denne brannen. Dette vil bli fulgt opp videre i forundersøkelsen, opplyser kommisjonen.

Fakta: Oslofjordtunnelen

Tunnelen under Oslofjorden går mellom Akershus og Buskerud, mellom Måna i Frogn og Verpen i Hurum og er en del av riksvei 23.

Oslofjordforbindelsen inkludert Oslofjordtunnelen ble åpnet i juni 2000.

Tunnelen er 7.306 meter lang.

Den har ett løp, med ett kjørefelt i hver retning, og et ekstra krabbefelt i stigningen.

Tunnelens dypeste punkt ligger 134 meter under havet.

Fartsgrensen er 70 km/t.

I 2014 var gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk (ÅDT) i Oslofjordtunnelen ca. 7.500 kjøretøyer. (Kilde: Statens vegvesen)

Brannslukking og evakuering ser ut til å ha fungert ved denne brannen, og skadeomfanget på trafikantene ble beskjedent, konstaterer Havarikommisjonen.

Havarikommisjonen har merket seg at flere kjøretøyer kjørte inn i tunnelen også etter at denne ble stengt med lys og bom. Det advares mot dette da det anses som kritisk for sikkerheten for de trafikantene det gjelder i tillegg til at det kompliserer evakueringsarbeidet og kan bidra til økt skadeomfang. (©NTB)

