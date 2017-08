«Havnesjefen» tilbys amnesti av ordfører på Østlandet

Ordfører Ståle Versland i Modum kommune i Buskerud tilbyr seg å ta imot den dødsdømte svanen «Havnesjefen» fra Os med åpne armer.

Ordføreren sier til Bygdeposten at den beryktede svanen og familien kan få bo i innsjøen Tyrifjorden.

– Jeg har med interesse fulgt med på nyhetene vedrørende deres utfordringer med svanen «Havnesjefen». Her i «min» kommune, som ligger ved utløpet av Tyrifjorden, har vi et rikt innslag av svaner. Området har status som naturreservat, hvor det er et rikt fugleliv, skriver ordføreren i et brev til Os kommune i Hordaland.

Svanen har over lang tid skapt trøbbel i havnebassenget i Os. Etter at den i slutten av juni dro en barnehagejente under vann, hadde mange fått nok, og kommunen bestemte at den skulle avlives.

Flere dyrevernere ønsker å verne om svanen og har engasjert seg for at den skal få et nytt liv et annet sted. Mandag utsatte kommunen avlivingen med to uker.

Modum-ordføreren sier at han ikke har inngående kunnskap om hvordan det er å tvangsflytte svaner, men anbefaler fasilitetene de kan tilby. Han er ikke redd for «Havnesjefen».

– Fra tid til annen opplever vi også at svaner kan være truende overfor mennesker. Flere moinger har derfor erfaring med slik atferd, skriver han. (©NTB)