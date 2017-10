Hege Storhaug oppfordret folk til å ta bilder av innvandrere. Her får hun svar.

Innvandrere og folk med minoritetsbakgrunn tar bilder av seg selv.

- Det er et motsvar til prosjektet til Storhaug og co. Selv om tvangstildekking av kvinner i nikab er et problem, er ikke dette måten å gjøre det på. Vi har tall fra FAFO og fra SSB og trenger ikke at folk tar av bilder på gata av uskyldige mennesker for å dokumentere dette, sier Dana-Æsæl Manouchehri til Nettavisen.

Shahram Shaygani: Bilder som ikke sier ett eneste ord, men som skaper avstand

Vil dokumentere

Hege Storhaug i Human Rights Service (HRS) oppfordret i helgen folk til å sende inn bilder av muslimer for å dokumentere den påstått «kulturelle revolusjonen» i Norge.

«Islams fremvekst går raskt. Det ses hver eneste dag i våre større byer, ikke minst i hovedstaden», skriver Storhaug i et innlegg på HRS' sider.

Manouchehri reagerer kraftig på dette prosjektet og vil vise en helt annen side ved minoriteter i Norge. Hun svarer med å starte opp en kampanje der hun ber innvandrere og andre med minoritetsbakgrunn til å ta bilder av seg selv og legge de ut på Facebook.

- Vi kan være utenlandske, vi kan være svarte eller brune eler blå, men vi fungerer i det norske samfunnet, og det vil jeg vise, sier hun.

Bekymret

Hun sier at hun ikke overser problemene med integrering og trekker frem tall fra Fafo, som viser bruken av det heldekkende plagget nikab er på vei opp i Norge.

- Jeg deler bekymringen rundt denne utviklingen, men vi må ikke ta et marginalisert problem og si at dette er realiteten til alle innvandrerne i Norge. Man kan ikke skjære alle over en kam, sier hun.

Hun oppfordrer enda flere folk til å sende bildene.

- Gjerne gutter også. Det er viktig å vise å at nikabkledde og tildekte mennesker er bare en liten prosentdel av alle folk med minoritetsbakgrunn i Norge, sier hun.

