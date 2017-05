Helga Pedersen: Frps skattekutt vil ramme velferden

ANNONSE

– Dersom Fremskrittspartiet går inn for å forby kommunene å kreve inn eiendomsskatt og fjerne formuesskatten, vil kommunene tape 21,5 milliarder kroner. Det er en enorm sum, sier Aps kommunalpolitiske talskvinne Helga Pedersen til NTB.

Hun viser til at eiendomsskatten gir kommunene 11,4 milliarder kroner i inntekter i dag. I tillegg kommer kommunenes andel av formuesskatten på 10,1 milliarder.

Dyrere tjenester

Pedersen mener skattekuttene kun kan dekkes inn ved økt brukerbetaling i for eksempel SFO eller ved økte egenandeler for hjemmetjenester. Alternativet er at velferdstilbudet i seg selv blir dårligere.

– Det krever ikke store matematiske kunnskaper for å se at dette kommer til å ramme kommunenes mulighet til å bedre eldreomsorgen, sier hun.

At staten kan dekke inn skattekuttene ved økte overføringer til kommunene, mener hun er lite realistisk.

– Flere kommuner, også kommuner der Høyre og Frp sitter ved makta, har de siste årene sett seg nødt til å øke eller innføre eiendomsskatt, sier hun.

Forslag

Når Frp-leder Siv Jensen åpner landsmøtet senere i dag, foreligger det en innstilling til nytt handlingsprogram fra landsstyret i partiet, som på nytt går inn for å fjerne hele formuesskatten.

I tillegg ønsker partiveteran Carl I. Hagen og Oslo Frp å få vedtatt en politisk uttalelse som tar til orde for å avvikle kommunenes rett til å kreve inn skatt på eiendom fra 2020. I dag gir eiendomsskatteloven kommunene adgang til årlig innkreving av mellom 2 og 7 promille av boligens verdi.

-Maler fanden på veggen

Helga Pedersen maler fanden på veggen, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi til NTB.

– Dersom Frp får gjennomslag mot eiendomsskatten, betyr ikke det at kommunene vil miste den inntekten over natten. Det vil være fornuftig med en utfasing av eiendomsskatten over litt tid, slik at kommunene får god mulighet til å tilpasse seg et nytt skatteregime, sier Limi.

Han mener det går godt med norske kommuner og hevder Ap har bedrevet en svartmaling som er gjort til skamme. Ap har en skattekåthet som knapt kjenner grenser, ifølge Limi.

– Det er ikke rart at Ap må øke skattetrykket til den jevne mann og kvinne all den tid de ikke vil satse på oljenæringen og vil liberalisere innvandringen. Deres prioriteringer vitner om at Arbeiderpartiet ikke setter norske interesser først, sier han. (©NTB)

