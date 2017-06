Helga Pedersen gir seg på Stortinget - blir sauebonde

ANNONSE

- Det var siste sjanse til å ta familien med hjem til Tana og la barna vokse opp som finnmarkinger, forteller Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Helga Pedersen til Nettavisen.

Den tidligere Ap-nestlederen er en av de profilerte toppolitikerne som nå gir seg på Stortinget. Nettavisens gjennomgang viser at totalt 57 av dagens 169 stortingsrepresentanter ikke tar gjenvalg til høsten.

- Føler meg priviligert



GIR SEG: De to tidligere statsrådene Helga Pedersen (t.h) og Lisbeth Berg-Hansen blir ikke å se på Stortinget fra høsten av.

Kontoret hennes på Stortinget er allerede pakket ned, og nå går flyttelasset fra Oslo til Pedersens hjemsted, Vestertana i Finnmark. Åtte år etter at hun ble valgt inn på Stortinget, og 12 år etter at hun ble statsminister Jens Stoltenbergs yngste statsråd som fiskeriminister.

- Hva skal du gjøre framover?

- Jeg skal bidra som bakkemannskap i valgkampen, drive sauebruket mitt og være masse sammen med barna mine. Så skal jeg etter hvert også finne på noe å gjøre i tillegg til å være sauebonde, sier Pedersen.

44-åringen forteller at hun forlater rikspolitikken helt.

- Men jeg vil gjerne bidra hjemme i Tana Ap, som er et veldig bra lokallag å være med i, sier hun.

- Jeg er uenig med flertallet

- Hvordan synes du tiden på Stortinget vært?

- Travel, meningsfylt og veldig spennende. Jeg føler meg privilegert som har fått lov til å være folkevalgt og være med på mange store beslutninger de siste årene, selv om jeg er helt uenig i den retningen stortingsflertallet har ført Norge i de fire siste årene, sier den tidligere Ap-nestleden, og understreker:

GIR SEG: Tidligere justisminister og stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) gir seg på Stortinget og blir fylkesmannen i det nye fylket Innlandet.

- Nå trenger vi en ny regjering som vil skape arbeid til alle og sette eldreomsorg og skole framfor skattekutt, sier hun.

Fra Arbeiderpartiet får Pedersen følge med de tidligere statsrådene Knut Storberget og Lisbeth Berg Hansen, som ikke tar gjenvalg til høsten. Det gjør heller ikke Marit Nybakk, som har representert partiet i 30 år på Stortinget.

Solhjell: - Vil gjøre noe annet



I SV forsvinner også flere av de mest profilerte politikerne. Heikki Holmås, Snorre Valen og Bård Vegar Solhjell har alle sagt nei til videre stortingsplass.

- Jeg vil rett og slett gjøre noe annet etter 16 år som politiker på heltid. Jeg merket at motivasjonen ikke var den samme som før, og da er det rett å trekke seg, sier Solhjell til Nettavisen.

Solhjell forteller at han har stortrivdes på Stortinget.

INGEN PLAN: Bård Vegar Solhjell (SV) trekker seg fra rikspolitikken, men sier han ikke vet hva han nå skal gjøre.

- Jeg har elsket jobben min som politiker, både som stortingsrepresentant, nestleder i SV og statsråd. Skal jeg være ærlig, må jeg likevel innrømme at jeg likte bedre å være i posisjon enn i opposisjon, sier han.

- Blir det helt slutt på rikspolitikken for deg?



- Jeg trekker meg fra rikspolitikken, ja. Hvem vet om jeg kommer tilbake, men jeg regner ikke med det, sier Solhjell.

- Hva skal du gjøre nå?

- Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, svarer han.

- Om Erna mener jeg duger



I Fremskrittspartiet har begge nestledere, Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen, sagt nei til stortingsplass fra høsten av. Dermed kan også de to forsvinne ut av rikspolitikken, om regjeringen ikke vinner valget.

- Jeg står på samme plass som ved forrige stortingsvalg, og er ikke innvalgt i dag, sier Solvik-Olsen til Nettavisen.

Solvik-Olsen står på 9. plass på lista til Rogaland Frp, noe som ikke vil gi ham stortingsplass.

- Hva er planen din om regjeringen ikke blir gjenvalgt?

GÅR UT: Frp-nestleder Per Sandberg vil slippe yngre krefter til og sier han ser for seg en jobb internasjonalt, og utelukker ikke et comeback på Stortinget.

- Jeg går for at regjeringen fortsetter etter valget, og har ingen planer for eventuelt valgnederlag, sier samferdselsministeren.

Sandberg forteller at han nå har lyst på andre utfordringer.

- Atten år på Stortinget er nok, og for meg var det på tide å få andre arbeidsoppgaver og nye utfordringer. I tillegg har Frp mange unge, ivrige og idérike som banker på og vil bidra, sier han, som ikke utelukker en internasjonal karriere.

- Planen er å fortsette som statsråd i neste periode, hvis Erna mener jeg duger. Ellers har jeg mange ideer, tilbud og interesser. Forhåpentlig får jeg noen år internasjonalt, sier Sandberg, og legger til:

- Jeg er fortsatt 1. nestleder i Frp, og man skal aldri si aldri. Kanskje et «comeback» i 2021, sier han til Nettavisen.

- For mange feiginger



Gjenvalg tar heller ikke Frps stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen.

FEIGINGER: Frps innvandringspolitiske talsmann, Jan Arild Ellingsen, gir seg på Stortinget til høsten. Han mener det er for mange feiginger på Stortinget.

- Når jeg har lært systemet for godt har jeg samtidig mistet den genuine drivkraften. Dessuten er det altfor mange feiginger på Stortinget. Det er for mange som er for opptatt av å unngå å bli oppfattet som kritisk til kollegaer, til eget parti – og systemet. Det blir det ikke debatt av, sa Ellingsen til Nettavisen for ett år siden.

Han får følge ut stortingsdøra av partikollega Jørund Rytman.

- Det var ikke akkurat et valg jeg tok. Selv om jeg var litt i tvil, spesielt etter at jeg på fem år har blitt småbarnspappa til ei jente og to gutter, så konkluderte jeg med å si ja til renominasjon, sier Rytman til Nettavisen.

- Nå ser jeg positivt på det



Rytman ble imidlertid vraket av nominasjonsmøtet, etter 12 år som stortingsrepresentant.

- Et knapt flertall av lokallagene på nominasjonsmøtet ønsket det annerledes. Et lokallag var på vippen. Resultatet ble at det er min kollega Morten Wold som er toppkandidat for Buskerud Frp denne valgkampen, sier Frp-politikeren, og legger til:

IKKE GJENVALG: Frps stortingsrepresemtant Jørund Rytman ble ikke renominert, og ser nå fram til mer til med familien.

- Det er en spesiell følelse når det er så close race, men sånn er det noen ganger i politikken. Det er mange gode kandidater i Frp, og bra at det er kamp om vervene. Jeg ser nå positivt på at det ble som det ble.

Han blir dermed også borte fra rikspolitikken.

- Ja, nå lukkes nok den døren. Men jeg har nettopp fylt 40 år. Kanskje jeg tar et comeback om 30 år? Kanskje en fremtidig statsminister ser behovet av å ha en egen statsråd med ansvar for gründerskap og innovasjon, eller en egen turistminister som mange andre land har, sier Rytman.

- Hva skal du gjøre framover?

- Det har jeg ikke bestemt meg for ennå. Men jeg skal være masse sammen med mine barn, og så blir det jo valgkamp, sier han.

Flere kan ryke ut



I Høyre har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen takket nei til stortingsplass. Stortingsplass blir det heller ikke på stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Øyvind Halleraker og Elisabeth Vik Aspaker. Sistnevnte skal bli fylkesmann i Troms.

ÉN ELLER TO: Valget avgjør om en eller to av MDGs talspersoner, Une Bastholm og Rasmus Hansson, får stortingsplass til høsten.

Selv om mange frivillig gir seg på Stortinget, er det enda flere av dagens stortingsrepresentanter som kan ryke ut, da valgresultatet vil avgjøre fordelingen av plassene mellom partiene. Havner for eksempel Venstre under sperregrensen, vil de miste de fleste av sine 9 representanter.

Miljøpartiet De Grønnes eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, kan også miste sin stortingsplass, dersom partiet bare får inn én representant. Hansson stiller nemlig for Akershus. I Oslo, der partiet har størst sjanse, stiller partiets andre talsperson, Una Aina Bastholm.

Disse gir seg på Stortinget:



Høyre:

Laila Davidsen (Finnmark)

Elisabeth Vik Aspaker (Troms)

Bjørn Lødemel (Sogn og Fjordane)

Siri A. Meling (Rogaland)

Arve Kambe (Rogaland)

Kristin Vinje (Oslo)

Odd Henriksen (Nordland)

Elisabeth Røbekk Nørve (Møre og Romsdal)

Svein Flåtten (Vestfold)

Torbjørn Røe Isaksen (Telemark)

Øyvind Halleraker (Hordaland)

Mette Tønder (Akershus)

Sylvi Graham (Akershus)

Gunnar Gundersen (Hedmark)

Frank Jenssen (Sør-Trøndelag)

Torhild Aarbergsbotten (Sør-Trøndelag)

Eirik Milde (Østfold)

Bengt Morten Wenstøb (Østfold)

Arbeiderpartiet:

Freddy de Ruiter (Aust-Agder)

Marianne Aasen (Akershus)

Gunvor Eldegard (Akershus)

Torgeir Eistad Micaelsen (Buskerud)

Helga Pedersen (Finnmark)

Kåre Simensen (Finnmark)

Knut Storberget (Hedmark)

Per Rune Henriksen (Hordaland)

Lisbeth Berg-Hansen (Nordland)

Anna Ljunggren (Nordland)

Marit Nybakk (Oslo)

Truls Wickholm (Oslo)

Eirin Sund (Rogaland)

Tove Karoline Knutsen (Troms)

Karianne Tung (Sør-Trøndelag)

Audun Otterstad (Sør-Trøndelag)

Sonja Mandt (Vestfold)

Irene johansen (Østfold)



Fremskrittspartiet:

Oskar Grimstad (Møre og Romsdal)

Bente Thorsen (Rogaland)

Kenneth Svendsen (Nordland)

Gjermund Hagesæter (Hordaland)

Åse Michaelsen (Vest-Agder)

Jan Henrik Fredriksen (Finnmark)

Ib Thomsen (Akershus)

Helge Thorheim (Rogaland)

Jørund Rytman (Buskerud)

Harald T. Nesvik (Møre og Romsdal)

Jan Arild Ellingsen (Nordland)

Ingebjørg Godskesen (Aust-Agder)

Per Sandberg (Sør-Trøndelag)

Anders Anundsen (Vestfold)

Øyvind Korsberg (Troms)

SV:

Heikki Holmås (Oslo)

Snorre Valen (Sør-Trøndelag)

Bård Vegar Solhjell (Akershus)

KrF:

Rigmor Andersen Eide (Møre og Romsdal)

Senterpartiet:

Janne Sjelmo Nordås (Nordland)

Anne Tingelstad Wøien (Oppland)

(Kilde: partienes stortingsgrupper)

