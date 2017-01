Helgesen vil redegjøre om ulven

ANNONSE

– Vi arbeider med å finne løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og de internasjonale forpliktelsene våre henger sammen, sier Helgesen til NTB.

Han sendte tirsdag ettermiddag et brev til Stortingets presidentskap der han ber om å få komme og holde en redegjørelse.

– Jeg ønsker å gi en grundig orientering om bakgrunnen for vår beslutning og tiltakene vi vil gjennomføre, som for eksempel merking av ulv, sier statsråden.

I hardt vær

Det er ventet at regjeringens omstridte beslutning om å si nei til felling av 32 ulver i ulvesonen, også vil bli tema når statsminister Erna Solberg (H) onsdag møter i den muntlige spørretimen.

Solberg og Helgesen er på kollisjonskurs med sine egne i en sak som er blitt svært krevende for regjeringen. Holdningen til Høyres og Frps stortingsgrupper er klar: Ulveforliket fra i fjor må følges opp.

Stortingspresidenten selv har engasjert seg i en sak som er viktig for en stor del av innbyggerne i hjemfylket hans, Oppland. I etterkant av Høyres felleskonferanse på Sundvollen i helgen uttrykte Olemic Thommessen håp om gjennomslag.

– Det handler om å gjennomføre en lovendring, og få på plass kortsiktige tiltak for felling i påvente av denne lovendringen, sa han til lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen.

– Følger opp

I brevet som Helgesen tirsdag sendte presidentskapet, skriver statsråden at regjeringen siden i vår har jobbet med å følge opp ulveforliket fra i fjor vår.

– Situasjonen er krevende, framholder han.

Helgesen viser til at rovviltnemndenes vedtak om å åpne for lisensjakt på inntil 32 ulver i fire ulverevir i Hedmark ble omstøtt fordi lovavdelingen i Justisdepartementet fastslo at skadepotensialet ikke er godt nok dokumentert. Han anfører at det dermed ikke var mulig å godkjenne felling, til tross for at ulvebestanden nå ligger over bestandsmålet som Stortinget har vedtatt.

Regjeringens beslutning fra før helgen om å radiomerke ulv for å dokumentere skadepotensialet har heller ikke bidratt til å dempe konflikten. Tvert imot blir det betraktet som en provokasjon av enkelte grunneiere, som sier de vil nekte helikoptre fra Statens naturoppsyn å lande på eiendommene deres. (©NTB)