Helleland uroet over mulig splittelse mellom sunnier og sjiaer i Norge

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) gjentok at hun er bekymret over situasjonen da hun møtte i Stortingets spørretime onsdag.

– Dette handler ikke om nikab. Det handler om uro for en større splittelse i muslimske miljøer og mindre mulighet til dialog også med det norske samfunnet, både sivilsamfunnet og offentligheten, sa Helleland.

– Ikke et organ for alle muslimer

Tirsdag hadde hun innkalt generalsekretær Mehtab Asfar. Han hadde med seg ikke bare én, men to advokater bemerket kulturministeren, som fant det overraskende at Islamsk Råd mente det var nødvendig i et dialogmøte.

Organisasjonen ble etablert i 2007. I mange år ble det gjort godt arbeid med å forene sunnier og sjiaer, påpekte kulturministeren.

– Men det bekymrer meg litt hvordan situasjonen står nå. Dette skal være en paraplyorganisasjon for å forene muslimer i Norge. En organisasjon for dialog, for brobygging, et representativt organ for alle muslimer. Jeg opplever ikke at det er det, sa hun.

Islamsk Råd fikk nesten en halv million kroner ekstra bevilget for å opprette en stilling som skulle bidra til dialogarbeid. Det har skapt sterke reaksjoner at rådet valgte å ansette nikab-kledde Leyla Hasic.

Ser på om kriteriene er oppfylt

KrFs Hans Olav Syversen lurte på om statsråden opplever at kriteriene som lå til grunn for bevilgningen og for søknaden fra Islamsk Råd, er oppfylt.

Dette er noe juristene i Kulturdepartementet er i gang med å vurdere, opplyste Helleland, som ikke ville si noe mer foreløpig. Men, med henvisning til tirsdagens møte med Afsar og de to advokatene, la hun til:

– De hadde mulighet til å begrunne sin beslutning, men jeg ble ikke beroliget.

Arbeiderpartiets Marianne Aasen påpekte at det har vært problematiske forhold knyttet til organisasjonen allerede før tilsettelsen av Hasic. Hvordan kunne departementet være sikre på at det var riktig å bevilge ekstra midler til dialogarbeid sett i lys av dette, undret hun.

Helleland svarte at hun mener det har vært ganske tett kontakt og oppfølging mellom Kulturdepartementet og organisasjonen. Hun viste til at midler ble holdt tilbake i flere måneder i fjor fordi Islamsk Råd ikke hadde oppfylt betingelsene. (©NTB)

