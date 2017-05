Helse sør-øst må svare Bent Høie om IT-saken

ANNONSE

Denne redegjørelsen skal departementet motta 24. mai, opplyser departementet til NTB.

Bent Høie (H) avventer denne redegjørelsen før han vurderer videre oppfølging av saken.

NRK avslørte i forrige uke at over 100 IT-arbeidere i Bulgaria og Malaysia hadde hatt tilgang og utvidede rettigheter til helseforetakets datasystemer.

Fredag ble det kjent at Thomas Bagley trakk seg som teknologidirektør i Helse sør-øst. Helseforetaket opplyste da at dette skyldtes at han hadde fått en annen jobb.

