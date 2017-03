Helsebyråd i Oslo vil avkriminalisere narkotikabruk

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): Denne helgen holder Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt landsmøte.

Sent fredag kveld ble det debattert om partiet skal vedta å ha som politikk å legalisere narkotikabruk, noe det blir votering om søndag.

- Jeg støttet et forslag om å avkriminalisere narkotikabruk. Jeg har tvilt meg frem til dette, men jeg mener det er den rette veien å gå for å hjelpe rusmisbrukere, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) til Nettavisen.

- Dette handler om å gå bort fra å bruke politi, straff og bøtelegging på folk som har et rusproblem eller som bruker dop. Ved å ta fra dem brukerdosene, som i dag, fører det til at flere driver med prostitusjon og begår lovbrudd for å få penger. Forslaget betyr ikke at vi vil ta bort politi og straff for dem som selger det.

Da Høyre hadde landsmøte forrige helg ble det vedtatt å ha som politkk å avkriminalisere narkotikabruk.

Les også: SV trekker omskjæringsforslag

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har sendt rundskriv om at grove narkotikaforbrytelser må prioriteres i politiet (arkivfoto).

Vil ta bakmennene

I Riksadvokatens siste rundskriv, som ble offentliggjort i slutten av februar, understrekes kampen mot grove narkotikaforbrytelser. Dette skal være et prioritert område for politiet.

I rundskrivet heter det blant annet:

«(...). Politiets arbeid med å avdekke bakmenn og inndragning av profitt må derfor også i 2017 gis tilstrekkelig oppmerksomhet. Innsatsen skal særlig rettes mot kriminelle nettverk og den illegale virksomheten som disse står for hva gjelder ulovlig produksjon, transport, smugling og omsetning.»

SVs forslag til politikk er myntet på unge narkotikabrukere og personer som sliter med rus. Nettavisen har snakket med enkelte i kriminelle miljøer som driver med omsetning av narkotika. Ingen ønsker å stille til intervju, men de hevder risikoen ved å drive med narkotikasalg synker dersom det blir en lovendring for avkriminalisering av bruk og besittelse.

- Vi ønsker at ressursene skal brukes på bakmenn, på å gi hjelp og ikke jage dem rundt.

Denne har nesten 1500 delinger på Facebook: Audun Lysbakken lover å øke barnetrygden

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.





Vil tillate heroinbruk

Thorkildsen skiller ikke mellom bruk og besittelse, som har ulike strafferammer. Hun likestiller også alle narkotiske stoffer, enten det er hasj eller heroin.

- Når vi bruker så mye politi, bøtelegging og setter dem i fengsel, bidrar det til at personer som i utgangspunktet har et moderat rusproblem i praksis kan ende opp som tunge narkomane etter at de har sittet i fengsel.

Les også: Lysbakken slakter fattigdomstiltak

Fredrik Schulze-Krogh har jobbet som politibetjent i forebyggende avdeling i Arendal. Han sitter i fylkestinget i Aust-Agder og er første stortingskandidat for SV i fylket. Han har ikke samme syn som sin partifelle i Oslo.

- Jeg mener forsalget er for snevert. Narkotikamisbruk favner ikke bare tunge misbrukere, men også unge som er i ferd med å begynne, og eksperimentere, med narkotika. Avkriminalisering vil begrense mulighetene for å gjøre noe med dem, sier Schulze-Krogh til Nettavisen.

Les også: Lysbakken mener Støre blir kjedelig uten ham

Politimann og stortingskandidat i SV Aust-Agder Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh.

- Ikke politiets ansvar

- Jeg er fullstendig enig i at straff ikke er det som er riktig middel mot tunge rusmisbrukere, de trenger hjelp, men det er ikke politiets ansvar. Vi trenger et omsorgsvesen som ivaretar dem på en bedre måte enn i dag.

I dag kan unge lovbrytere mellom 15 og 18 år, inngå en «ungdomskontrakt» (se utfyllende faktaboks under), som et alternativ til at det blir ført en straffesak. Dette gjelder for lovbrudd som skadeverk, mindre grov voldskriminalitet, gjentatt vinningskriminalitet og bruk av narkotiske stoffer.

I stedet for straff som betinget eller ubetinget dom, og/eller bøter, vil reaksjonen være påtaleunnlatelse med vilkår. Dersom kontrakten oppfylles kommer ikke de begåtte straffbare forholdene på en ordinær politiattest.

Fakta: Ungdomskontrakt

Ungdomskontrakt er et tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år som har begått en eller flere straffbare handlinger.



Ungdomskontrakt er et alternativ til straffeforfølgning når lovbruddet er skadeverk, mindre grov voldskriminalitet, gjentatt vinningskriminalitet og bruk av narkotiske stoffer.



I stedet for straff som fengsel eller bøter vil reaksjonen være påtaleunnlatelse med vilkår.



Dette betyr at de straffbare forhold som det inngås kontrakt på, ikke vil komme på en ordinær politiattest etter fullførelse av kontrakten.



Ungdomskontrakt kan foreslås av politiet, barnevernvakt eller barneverntjenesten når ungdommen har innrømmet forholdet og viser vilje til endring.



Ungdomskontrakt er en skriftlig avtale mellom en ung lovbryter og dennes foresatte på den ene siden, og politi og kommunale myndigheter på den andre.



Det er politiet som har myndighet til å gi klarsignal til at ungdomskontrakt kan være et alternativ, mens det er kommunen som utreder muligheten for å få til en kontrakt og som koordinerer støtten som ungdommen trenger for å gjennomføre kontrakten.



Det legges vekt på å engasjere nettverket til ungdommen.



Avtaletiden kan variere, med en øvre grense på to år.



Ungdomskontrakt bygger på frivillighet og medvirkning fra ungdom og foresatte.



Kilder: Politiet, bacheloroppgave ved Politihøgskolen 2013 av kandidatnr. 469.



Les også: Lysbakken kan få forloveren inn i partitoppen

- Hvis vi avkriminaliserer brukerdoser eller bruk av narkotika så har ikke politiet noen reelle muligheter til å hanke disse inn fordi de ikke får et ris bak speilet. Jeg sier ikke at det er den beste løsningen, men den fungerer bra i dag. Det blir et steg tilbake å fjerne ordningen med ungdomskontrakt.

- Vi ønsker å hjelpe ungdommer som sliter med rus. Å inngå slike kontrakter med dem er en god måte å hjelpe dem som er på vei ut. 98-99 prosent av de ungdommene jeg har hatt med å gjøre sier ja til en slik kontrakt. Oppfølgingen av ungdommene er på en helt annen måte.





- Narkotika er kommet for å bli

Kim Gerdts er advokat og har vært forsvarer for kriminelle i en årrekke. Han støtter Thorkildsen i ønsket om å avkriminalisere narkotikabruk.

Advokat Kim Gerdts fotografert i april 2014.

- En veldig stor del av de som sitter i fengsel i dag er der på grunn av befatning med illegale stoffer. Krigen mot narkotika har pågått i 50-60 år og det er på tide å gå til forhandlingsbordet. Narkotika er som internett, det er kommet for å bli, sier han til Nettavisen.

- Det er positivt at politikerne også begynner å se at rusmisbruk er et helseproblem og ikke et kriminalitetsproblem. Klappjakten på rusmisbrukere er en av de store skamplettene i vår historie. Å la dem få sine daglige doser er som å gi HIV-positive medisiner for et verdig liv. Å straffeforfølge rusmisbrukere er helt meningsløst.

Gerdts har heller ingen tro på at kriminelle bakmenn vil ta større risiko, eller at narkotikakriminaliteten vil øke ved å avkriminalisere bruk og besittelse.

- Nei, det tror jeg ikke. Å straffe narkotikamisbrukere er som å straffeforfølge folk med kreft og tro at de blir frisk. Troen på at vi skal bruke straff som virkemiddel for å gjøre Norge og samfunnet narkotikafritt er en naiv utopi, avslutter advokaten.

Ser til Portugal

Selv om Thorkildsen ønsker en avkriminalisering vil hun ikke vurdere å legalisere bruk av narkotiske stoffer. Hun ønsker ikke å ha nederlandske tilstander i Oslo med hasjcafeer og salg av hasjkaker.

- Erfaringer fra Portugal med avkriminalisering, som har ført denne politikken siden 2003, er at bruken av narkotika har gått ned. I tillegg har antall overdosedødsfall gått ned. I bruker vi straff og politi som middel og vi har høye overdosetall. Jeg frykter ikke at bakmenn vil få det lettere.

Thorkildsen mener det er viktig å snakke direkte med, og ikke om, de som har rusproblemer.

- Som helsebyråd i Oslo er jeg opptatt av at vi i større grad skal snakke med unge rusmisbrukere når vi nå skal lage en ny rusmelding. Hva sier de? Når begynte de å ruse seg? Hvorfor begynte de? Hva kunne ha hjulpet dem?

Les også: - Vi skal være med på å kaste ut Erna Solberg og Siv Jensen uten noen betingelser til Ap

Kan endre standpunkt

- Det mange sier er at det hadde hjulpet hvis det hadde blitt sett i skolen og at andre voksne hadde brydd seg om dem. Det er en utfordring til oss som er voksne er å se og bry oss om barn.

Selv om Thorkildsens partifelle ikke er enig om at avkriminalisering er riktig vei å gå, er han åpen for å endre standpunkt.

- I politiet samler vi ikke på anmeldelser. Men at en avkriminalisering kan være en løsning på sikt skal jeg ikke se bort fra. Men i dag ser jeg ikke det som en god løsning, avslutter Schulze-Krogh.

Har du sett denne populære videoen?