Helsetilsynet: 13-åringen i Lommedalen-saken fikk forsvarlig helsehjelp

Statens helsetilsyn mener 13-åringen som døde på Beitostølen nyttårsaften 2015 fikk forsvarlig helsehjelp, men en fastlege får kritikk.

Helsefaglig forsvarlig



Fastlegen får kritikk for ikke å ha overholdt opplysningsplikten til barneverntjenesten, og for ikke å ha fulgt opp pasienten tilstrekkelig.

- Etter en konkret vurdering, har vi likevel konkludert med at det ikke er formålstjenlig å reagere med en advarsel til fastlegen i denne saken, står det i rapporten fra Helsetilsynet.

En annen fastlege vurderes som at behandlingen og oppfølgingen pasienten fikk var faglig forsvarlig.

- Statens helsetilsyn har kommet til at de tre virksomhetene, Vestre Viken HF, Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssykehus HF, ga pasienten forsvarlig helsehjelp. Det har heller ikke vært grunnlag for å ilegge enkeltpersoner administrative reaksjoner for brudd på helselovgivningen, står det videre i rapporten.

Tilsynet har konkludert med at det ikke var grunnlag for å gå nærmere inn på Bærum kommune ved skolehelsetjenesten.

Må trekke lærdom



Helsetilsynet har gransket helsepersonellets befatning med saken for å vurdere om det er grunnlag for reaksjoner mot en eller flere av de helseinstansene som var i befatning med den 13 år gamle jenta i tiden før hun døde. Hun led av en spiseforstyrrelse.

Det var Fylkesmannen i Oslo og Akershus som sendte saken over til Statens helsetilsyn for nærmere gransking. I alt er seks instanser gransket av tilsynet. Det er Bærum kommune (BUP-Vest, avdeling Vinderen), Drammen sykehus (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling), Diakonhjemmet, Oslo Universitetssjukehus (Regional seksjon for spiseforstyrrelser) samt to fastleger i Bærum.

Helsetilsynet har ikke funnet lovbrudd knyttet til overgangene mellom helsetjenestene, men mener det er nødvendig å trekke lærdom av saken.

- Hver enkelt leder i helseforetak, behandler på ulike nivå og fastleger bør imidlertid likevel, med bakgrunn i dette barnets historie, vurdere om egen virksomhet har forbedringsmuligheter når det gjelder kontinuitet og sammenheng i tilbudet til så vidt sårbare barn.

- Denne historien aktualiserer også betydningen av samarbeid mellom helsetjenester og barnevern. Den inneholder beskrivelser både av hensiktsmessig kontakt og samarbeid og sviktende kontakt og samarbeid, begge deler kan det trekkes lærdom av.

Moren tiltalt

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Oppland har i tillegg vurdert de barneverntjenestene tjenestene barnet fikk. Fylkesmennene har konkludert med at barnevernet i Bærum kommune og interkommunal barneverntjeneste i Valdres ikke ga barnet forsvarlig barnevern.

13-åringen ble nyttårsaften 2015 funnet død i hytta på Beitostølen hvor hun og moren bodde, og obduksjonen viste at jenta døde av avmagring.

Jentas mor er tiltalt for grov mishandling. Saken kommer opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men retten settes i tinghuset på Gjøvik.