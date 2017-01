Her blir 177 kilo Cappelen-hasj beslaglagt på Svinesund

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Gjermund Cappelen og Eirik Jensen er tiltalt for grove narkotikalovbrudd og grov korrupsjon. Jensen har hele tiden nektet straffskyld, Cappelen erkjenner lovbruddene.

Artikkelen oppdateres.

Etter 14 dager med Jensen i vitneboksen startet Cappelen sin forklaring tirsdag. Jensen har hele tiden forklart at han brukte Cappelen som informant. Hasjbaronens forklaring er at de samarbeidet om hasjsmugling.

Han gikk i grove trekk gjennom sitt liv som kriminell. Han er tiltalt for å ha smuglet 16,2 tonn hasj til Norge i en årrekke.

Gjermund Cappelen i Oslo tingrett mandag 9. januar.

Les også: Jensen innrømmer å ha mottatt klokkegave av Cappelen

Fraktet hasj i lastebil

I retten forklarte Cappelen seg om hvordan han ble en storfisk innen hasjsalg, om en hektisk hverdag med utfordringer. Han forklarte seg kronologisk i sin frie forklaring og om en nedtur i 2012.

- I 2012 fortsatte hasjbutikken og jeg fikk kontakt med en ny leverandør i Nederland. Det første transporten røk og 177 kilo hasj ble beslaglagt på Svinesund, forklarte han.

- Jeg har avgitt en detaljert forklaring rundt dette, og jeg kan påvise at det faktisk er min transport.

Les også: Cappelen hevder det er falskt innhold i politirapport Jensen jobbet med

(artikkelen fortsetter under videoen som viser Tollvesenet som finner det store hasjpartiet)

- Dreide seg om hasj og penger

Cappelen fortsatte å fortelle om det han mener var et samarbeid med den nå pensjonerte politimannen Eirik Jensen, en betrodd tjenestemann i Oslo politidistrikt i en årrekke.

Ifølge Cappelen fortsatte hasjsamarbeidet i 2013. Spesialenheten har funnet og rekonstruert 1500 SMS-er mellom Cappelen og Jensen, som de mener viser at det faktisk var et samarbeid om ulovlig narkotikasmugling.

Les også: Elden ber Spesialenheten etterforske informantbruk

Eirik Jensen mottok en klokke av Gjermund Cappelen til en butikkverdi på 22.490 kroner. Klokken var en Tag heuer caf2011, ba0815.

- Kommunikasjonen mellom meg og Eirik har dreid seg om hasj og penger. Hasjtrafikken utviklet seg utover i 2013. Det var hektiske dager meg mye logistikk og mange å forholde seg til. Det ble også mye reising til Danmark, Nederland og Spania, sa Cappelen i retten.

- Jeg hadde et vanvittig pengeforbruk.

Fra tidligere er det også kjent at politiet i gamle Asker og Bærum politidistrikt startet en strengt hemmelig etterforskning mot Cappelen og hans hasjnettverk, og Jensen.

- Opp mot jul 2013 var det mange innførsler. Jeg hadde mye kontakt med guttene og Jensen. På samme tid ble vi utsatt for etterforskning av Asker og Bærum politidistrikt.

Politiet benyttet omfattende spaning og kommunikasjonskontroll i den hemmelige etterforskningen.

Les også: Jensen gjemte våpen i skittentøyskurv og plastkasse

(artikkelen fortsetter under videoen hvor du kan se politiets spaning av Cappelen)

Politiet fant hasj og kontakter

19. desember 2013 ble Cappelen og flere personer i hans nettverk pågrepet. Jensen ble pågrepet i januar 2014.

- Jeg hadde vært så dum at jeg involverte min eldste sønn. Han ble pågrepet, min kone ble pågrepet, barna våre ble plassert bort. Vi var en familie i oppløsning og verden raste sammen, sa Cappelen.

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen er tiltalt for grove narkotikaforbrytelser og grov korrupsjon. Bildet er fra andre dagen i retten i Oslo tingrett. Han nekter straffskyld.

Les også: Derfor må Jensen forklare seg bak lukkede dører

Som en del av etterforskningen simulerte politiet også et innbrudd i en garasje på Røa på Oslos beste vestkant. I garasjen fant politiet 68.000 kroner i kontanter og 109 kilo hasj, som de tok med seg.

- Da jeg fikk se siktelsen etter at jeg var blitt pågrepet og så gjerningsstedet, som var samme adresse som garasjen, skjønte jeg mer.

Cappelen forklarte også at han forstod at det ikke hadde skjedd et innbrudd, men at politiet hadde gjort et beslag.

Les også: Hevder Jensen jobbet med torpedoer

Kamp om troverdighet

Det gikk også opp for ham at politiet trolig visste mye om ham og hasjnettverket da han satt på cellen sin i varetekt.

- I avhør med en av etterforskerne skjønte jeg at dette var alvorlig, og han sa at jeg kom til å bli sittende lenge i varetekt.

Rettssaken med Jensen og Cappelen er en kamp om troverdighet, og det er ventet at Cappelen forklarer seg veldig forskjellig om deres kontakt, pengeoverføringer og hasjsmugling, enn det Jensen gjorde.

Den nå pensjonerte polititoppen har i sin forklaring også innrømmet å ha fortalt usannheter i avhør med Spesialenheten.

(artikkelen fortsetter under videoen som viser politiets simulerte innbrudd i garasjen)

- Ga Jensen penger mange ganger

I retten forklarte Cappelen seg også om sin oppvekst, at han startet med å røyke sigaretter i niårsalderen, at han startet å selge små mengder hasj på ungdomsskolen, og at han knapt fikk vitnemål fra grunnskolen.

Han fortalte også om at han kom i kontakt med Jensen da han ble pågrepet ved Oslo Plaza i 1993.

Cappelen er tiltalt for smugling av 16,2 tonn hasj, og erkjenner straffskyld. Dette er et beslag på 109 kilo hasj som ble gjort i en garasje på Røa i desember 2013.

Les også: Hevder Jensen har samarbeidet med torpedoer

Han fortalte også at de utviklet et samarbeid, og rettens dommer, Kim Heger, spurte også om Cappelen noen ganger hadde gitt penger til Jensen.

- Ja, mange ganger. Han fikk pengene i kontakter og konvolutter.

- En gang på høsten 1993 satte jeg inn 10.000 kroner til ham på Lysaker.

- Jensen var opptatt av faglig suksess. Samtidig kunne jeg begå kriminalitet. Det hele startet med den første innførselen, som Jensen visste om, i november eller desember 1993. Dette var skjæringspunktet for når samarbeidet startet.