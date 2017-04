Her er de 40 beste nettstedene som faktisk hjelper helsen din

ANNONSE

Internett oversvømmes av informasjon som angivelig skal hjelpe deg med alt fra vektkontroll til alkoholbruk og soverytme.

En ny studie, publisert i Journal of Medical Internet Research, har funnet de 40 beste nettsidene som kan hjelpe deg med ulike tilstander. Dette er altså ikke rene informasjonsider, men gjerne nettbaserte programmer som hjelper deg å komme over et problem eller en avhengighet.

- Denne listen er en start, sier professor Mary Rogers ved Institute for Healthcare Policy and Innovation ved University of Michigan på EurekAlert. Hun har ledet arbeidet med rapporten. Hun sier at arbeidet med å finne de beste nettstedene vil være et løpende arbeid, og at nye nettsteder vil komme på listen fremover.

En rekke av disse nettstedene krever innlogging for å kunne bruke tjenesten fullt ut. På flere av sidene kan du ta en innledende test, og noen av sidene er åpne.

Rogers håper at arbeidet skal hjelpe publikum å finne hjelp, og vise leger hvilke nettsteder de kan henvise sine pasienter til.

Alkohol

Balance (norske side) (personlig test og hjelpeprogram)

Check Your Drinking (personlig test)

Drinktest (personlig test)

Minderdrinken (personlig test og hjelpeprogram)

eCHECKUP TO GO (personlig test og hjelpeprogram)

Everfi (læreprogram for utdanningsinstitusjoner/elever/studenter)

My Student Body (læreprogram for elever/studenter/foreldre)

3rd Millennium Classrooms (læreprogram )



Røykestopp

Snus- og røykeslutt (norsk hjelpeprogram for røykeslutt)

Smokefree.gov (hjelpeprogram for røykeslutt)

QuitCoach (hjelpeprogram for røykeslutt)

Stop-tobacco (hjelpeprogram for røykeslutt)

Dejar de Fumar (hjelpeprogram for røykeslutt)

Esfúmate del tabaco (hjelpeprogram for røykeslutt)

Quitnet (hjelpeprogram for røykeslutt)

Narkotika

Reduce your use (hjelpeprogram mot hasj og marihuana)



Quit the Shit (hjelpeprogram mot hasj og marihuana)

Mental helse



BluePages (norsk læreprogram for mental helse)

Mindfullnesscenter (svensk program tilgjengelig på norsk. Hjelper for depresjon, angst, tretthetssyndrom, stress, smerte og søvnproblemer)

MoodGYM (læreprogram mot depresjon)

Deprexis (læreprogram for mental helse)

Kleur je leven (læreprogram for mental helse)

Mental health online (læreprogram for mental helse)

This way up (læreprogram for angst og depresjon)

My Trauma Recovery (program for å håndtere og komme over traumer)

My Disaster Recovery (program for å håndtere og komme over traumer)

Talk to Me (program for personer som er redd for å snakke offentlig)

Kropp og helse

Gezond leven check (program for en sunnere livsstil)

Active living every day (for å bli mer fysisk aktiv)

Food Smart fra Center for Workforce Health (program for sunnere livsstil for ansatte)

The biggest loser club (vektreduksjonsprogram)

DASH for Health (vektreduksjon, sunnere kosthold og bedre livsstil)

Arbeidsplassen

ExecuPrev (ledertrening)

Stress and Mood Management (læreprogram mot stress og dårlig miljø på arbeidsplassen)

Søvnproblemer

Insomnie (treningsprogram for bedre søvn)

SHUT i (treningsprogram for bedre søvn)

Sleepio (treningsprogram for bedre søvn)

Cobalt (treningsprogram for bedre søvn)

Kroniske smerter

Painaction (treningsprogram for å håndtere kroniske smerter)

Goalistics (treningsprogram for å håndtere kroniske smerter)

Blodtrykk og hjerteproblemer

Hjerte risiko og forebygging (program for å unngå hjerteinfarkt)

Foreldreprogram

Triple P (Læreprogram for foreldre)

UCanPOOPToo (Læreprogram for foreldre med barn som ikke kan holde på avføringen)