Her er det store prisforskjeller på bensin

OSLO (Nettavisen): Tre dager inn i det nye året går debatten høyt om stive bensinpriser. Med nye avgiftsregler har bensinprisen nådd nye høyder. Mens bensinen kostet over 16 kroner literen, var dieselprisen langt over 15 kroner mange steder mandag. Prisene varierer stort. NRK Troms la mandag ut et bilde fra Tromsø der bensinprisen lå på 17,43 kroner. På Kolsås i Bærum kostet bensinen 16,34 kroner literen på en stasjon mandag kveld. 15 minutters kjøring unna kostet bensinen 14,63 kroner.

Nettavisen utfordrer leserne: Hvor finner du det mest ekstreme utslaget av norske drivstoffpriser? Vi spanderer full tank på bilen - inntil 1000 kroner - til vinneren. Send oss e-post på 02060@nettavisen.no eller MMS på 02060 med navn på stasjon og sted.

På sosiale medier og i Nettavisens kommentarfelt raser debatten:

- Et mesterstykke



- Et mesterstykke i seg selv: Rik oljenasjon, dyrest bensin i verden, dårligste veistandard i Europa og eldste bilparken. Hva skjedde? spør @KeiserOla.

- Gratulerer @ketilso og resten av @frp_no med ny norsk prisrekord på bensin. Var det dette dere lovet velgerne? spør Tom Kalsås alias @tomkalsaas på Twitter.

Fakta: Bensin: 16,29 kroner per liter

Veiledende priser hos Circle K er 16,29 kroner per liter for bensin fra 2. januar.

Dieselprisen er satt opp til 15,25 kroner, det høyeste nivået noensinne, ifølge E24.

Prisene er påvirket av at avgiftene økte med 34 øre for bensin og 55 øre for diesel fra og med søndag 1. januar. (Kilde: NTB)

- Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant statsrådene. Samtlige melder at de nå bruker mindre penger på bensin enn før de kom i regjering, tvitrer en vittig tunge (@ViLeverer) tirsdag.

16,34 kroner for bensin og 15,30 kroner for diesel på denne bensinstasjonen på Kolsås i Bærum.

14,63 kroner for bensin og 12,70 kroner for diesel på denne stasjonen på Eiksmarka i Bærum mandag kveld.

- Det var ikke det du lovte, Siv?

Lav oljepris , likevel tidenes dyreste drivstoff . Og det med Frp i regjering, det var da ikke det du lovte, Siv? skriver Bjørn på Nettavisens kommentarfelt.

- Skulle vi ikke få billigere bensin om Høyre og Frp fikk makta? de juger jo så de trur det selv, skriver Andreas på Twitter-kontoen @AndreasFugi.

- Hvilke partier er det som ALLTID stikker kjepper i hjulene for avgiftslette - for å kunne legge skylda på Frp? Det er Ap, Venstre, Krf og SV - de stemmer alltid mot kutt i bompenger og alltid for høyere avgifter for å kunne ramme regjeringen - og bruke retorikken politisk, skriver Alexander i Nettavisens kommentarfelt.

Andre forsøker å helle kaldt vann i årene på sinte bilbrukere:

- Nei, tomsinger, bensin er ikke dyrere enn før, skriver @AndreasJ7

Nei, tomsinger, bensin er ikke dyrere enn før. pic.twitter.com/Rb42sN5mnP — Andreas (@AndreasJ7) 3. januar 2017

Finansminister Siv Jensen (Frp) forklarte situasjonen slik i en e-post til Nettavisen mandag:

- Fremskrittspartiet har alltid vært og skal fortsatt være bilistenes parti. Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene, har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke. Den innebærer at drivstoffavgiftene øker noe mot at bilistene kompenseres med øvrige skatte- og avgiftskutt.

