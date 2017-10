Her er etterlyst nordmann i propagandavideo for Islamsk Stat

- Vi knuser kuffar (de vantro) på begge fronter, uttalte terroretterlyste Kim Andre Ryding i en IS-video fra 2015.

OSLO (Nettavisen): I 2016 ble nordmannen, fra Moss i Østfold, etterlyst internasjonalt gjennom Interpol.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mente han deltok i terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS), men han er nå antatt å være drept i Syria.

Kim André Ryding fra Moss i Østfold vervet seg til IS i Syria i mars 2013.

Under en rettssak i Oslo tingrett onsdag, mot en annen terrortiltalt mann fra Verdal, i Nord-Trøndelag, ble det for første gang i norsk offentlighet vist en propagandavideo for IS hvor Ryding er med.

Videoen er fra 2015, men det er usikkert nøyaktig når den er fra, og nøyaktig hvor den er spilt inn. Trolig er den spilt inn i IS-kontrollerte områder i Syria.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Les også: Derfor bruker IS brutale propagandavideoer

IS-propaganda på norsk

I videoen snakker Ryding på norsk om at han er glad for at IS skal innføre egen myntenhet, og at IS-tilhengerne også kjemper en økonomisk krig mot «kuffar», som betyr de vantro.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

- Jeg er veldig glad for å gjenoppta noe som har vært borte lenge, få tilbake gullet og bli kvitt de falske papirpengene som kuffar har trykket opp, så jeg er veldig glad, hamdullah (Gud være priset).

- Dette kommer til å ha en bra effekt for kalifatet sin del, og for å fjerne pengene til kuffar, som ikke egentlig har noen verdi i det hele tatt. Det viser at Daulah (uttrykk for «Islamsk Stat» blant IS-tilhengere) ikke bare kjemper mot våpen, men også økonomi.

- Vi knuser kuffar (de vantro) på begge fronter. Det viser hvor sterke «ad-Dawlah al-Islāmiyah» (Islamsk Stat) er. Hele verden står mot dem, samlet, likevel klarer vi å komme ut med vår egen mynt.

Les også: Erna Solberg om brutale IS-videoer: - De viser den rå brutaliteten og volden de står for

Vanskelig å bekrefte dødsfall

Det har ikke vært livstegn fra Ryding siden 2016.

- PST kan ikke svare konkret på spørsmål om enkeltpersoner, og jeg kan ikke si noe om hvem som er drept eller ikke, men generelt kan jeg si at det er svært vanskelig å få bekreftet om personer i konfliktområder er død, sier seniorrådgiver i PST Martin Bernsen til Nettavisen.

- Vi har eksempler på at personer har vært meldt død, men som har vist seg ikke å stemme.

Les også: Tiltalt 17-åring søkte «Islamsk Stat» over 200 ganger på internett

Videoen med Ryding er fra 2015, og er den første som viser en nordmann i offentligheten siden det ble kjent at norsk-chileneren Bastian Vasquez var med i en annen propagandavideo for IS i juni 2013.

Vasquez skal ha mottatt ordre direkte fra IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi, som utnevnte seg selv til «kalif» og leder for verdens muslimer, da IS erklærte seg selv som egen stat i 2014.

VIDEO: Norsk-chilener frontet IS-propaganda

PST bekymret

Ryding er én av personene norske myndighetet har fryktet aller mest, spesielt med tanke på at han kunne komme tilbake til Norge med omfattende erfaring fra krigshandlinger og våpen.

- På generelt grunnlag kan jeg si at personer som har oppholdt seg lenge i Syria og vært tilknyttet IS er en større bekymring enn dem som bare har vært der i svært kort tid. Vi har eksempler på personer som har vært der i årevis, sier Bernsen.

Les også: Terrorsiktet 17-åring skal ha søkt «bombing» og «vantro» på internett

Kim André Ryding ble internasjonalt etterlyst for terrordeltakelse i 2016.

- Disse har opparbeidet seg en kapasitet som bekymrer PST den dagen de eventuelt returnerer til Norge.

PST anslår at cirka 100 personer har reist fra Norge til Syria for å kjempe med IS og at rundt 20 av dem er drept. Anslagsvis er 40 personer fortsatt igjen i Syria, mens 40 har returnert til Norge.

På hjemmesiden til Interpol framgår det at Ryding skal ha vært medlem i ekstremistorganisasjonen IS fra juni 2013 til juni 2016.

31. mars 2013 ble Ryding sjekket av norske myndigheter i forbindelse med en reise til Istanbul i Tyrkia, hvor han reiste sammen med to andre personer. Den ene mannen, som Nettavisen kjenner identiteten til, returnerte til Gardermoen 11. april samme år med skuddskader i beinet.

2. juli 2013 ble det inngitt en savnetmelding på Ryding ved Vansjø lensmannskontor i Østfold, av en person han tidligere hadde bodd sammen med. Personen fryktet at Ryding kunne ha reist til Syria for å delta i IS.

Les også: Norsk statsborger kjent skyldig for terrorvirksomhet

Kontakt med Ubaydullah Hussain

Nordmannen ble ekstrem islamist gjennom en radikaliseringsprosess og byttet også navn til Abdul Hakim Ryding. I sosiale medier publiserte han flere ganger åpent bilder som viste hans aktiviteter.

Norsk-chileneren Bastian Vasquez reiste til Syria i oktober 2012.

Bildene viste både militære kjøretøy og våpen. Han har også postet hele videoen som Nettavisen viser deler av, hvor IS-terrorister tar over ulike grenseposter.

Ryding har også tidligere publisert en tale som IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi holdt i juli 2014 og han har også åpent uttrykket støtte for terrorangrepet mot den franske satireavisen Charlie Hebdo i 2015.

Les også: Regjeringen vil frata passene til fremmedkrigere

Nettavisen er også kjent med at Ryding har kommunisert med den terrordømte nordmannen Ubaydullah Hussain. Sistnevnte har hele tiden nektet straffskyld for å ha drevet terrorrekruttering og vært medlem av IS. Ankesaken starter i lagmannsretten i begynnelsen av november.

Mest sett siste uken