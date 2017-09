Her er Jonas Gahr Støres hemmelige fond

Ap-lederens irskregistrerte hedgefond har kobling til Cayman Islands.

VG skriver onsdag kveld at Ap-leder Jonas Gahr Støre i mange år har hatt penger i «Egerton Capital Equity Fund plc». Fondet er registrert i Irland og omtaler seg selv som et hedgefond.

Fondet har forbindelser til skatteparadiset Cayman Islands, påpekte blogger Kjell-Magne Rystad onsdag.

Det fremgår av dette dokumentet hos det amerikanske børstilsynet SEC, påpekte Rystad:

Ifølge VG har Støres fond hatt aksjer i selskaper som lavprisflyselskapet Ryanair og i Safran, et selskap som produserer komponenter til atomvåpen.

Overfor VG onsdag vil Støre ikke gi ytterligere informasjon om fondet. Han bekrefter det han tidligere har sagt, at han har et fond i Egerton, et fond han omtaler som «et bredt aksjefond». Han sier dette var et fond han arvet og at han har hatt det i mange år.

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg ble Egerton Capital Equity Fund plc etablert i mars 1995. Det omtales som et open-end fond registrert i Irland. Egerton Capital har adresse 5 Stratton Street i London.

Støre har overfor Dagens Næringsliv fortalt at han solgte seg ut av Egerton-fondet i forrige uke.

- Dette fondet fulgte om lag samme investeringsstrategi som de norske bankene, men hadde ikke etiske retningslinjer på linje med SPU eller lignende. Derfor har Femstø solgt disse andelene, noe som er i tråd med planen jeg har lagt dersom vi vinner valget og jeg blir statsminister, skrev Støre til Dagens Næringsliv.

