Her er russernes etikette-guide

Kremls etiketteregler for egne borgere kan i høyeste grad være nyttig for alle verdens borgere. I et omfattende dokument skriver russiske myndigheter om generelle etiketteregler for russere i utlandet, og om spesielle regler man må være oppmerksom på i enkelte land.

«Vær tålmodig og ydmyk», «ikke uhøflig», «vis måtehold med alkohol», «vis respekt for lokal kultur», «ikke kritiser det lokale kjøkken (som kan være merkelig) offentlig», «Ikke bruk vanlig støtende Hollywood-stil håndbevegelser», «følg lokale trafikkregler og vær hyggelig i trafikken», er blant de mange generelle rådene som russerne får på utenriksdepartementets hjemmeside.

- Ikke homovitser



Myndighetene skriver også om spesielle ting du bør være oppmerksom på i enkelte land.

I Danmark skal man ikke snakke om inntekt, sysselsetting og religion, og heller ikke berøre tema som etnisitet og seksuell legning.

I Sverige er det ikke bra å sette seg ved siden av andre på offentlige transportmidler hvis det finnes andre ledige sitteplasser. Det fremheves også at du må ta hensyn til (hovedsaklig muslimske) tradisjoner hvis du bor i enklaver med innvandrere.

Canada har legalisert ekteskap mellom homofile og er svært opptatt av likestilling. - Dette er ikke det beste stedet å fortelle homofili-vitser, råder Kreml.

Barn i Norge



For Norge fokuseres det på behandling av barn: - Vær spesielt oppmerksom på strenge rettslige forbud mot alle former for vold mot barn, inkludert ris, ørefiker, økende stemme og så videre. Slike handlinger kan provosere fram klager fra borgerne til barnevern og politiet og det kan få store konsekvenser.

Advarselen har trolig å gjøre med det store fokuset som barnevernet har fått i utlandet. Barnevernet er kjent i utlandet for å ta barna fra foreldrene sine uten aktverdig grunn.

En barnevernsak mot russiske foreldre i Tromsø i 2014 fikk stor oppmerskomhet. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har satt fokus på det norske barnevernet, og en rekke land har reagert mot streng norsk praksis.

Tall fra Innovasjon Norge viser at antall russiske turister har gått kraftig ned de siste årene. Fra 2007 til 2013 økte antallet fra 130.000 til 211.000. I 2014 snudde trenden. I 2015 var det bare 108.000 russiske turister i Norge (se tallene på side 19. «Rubelen er svak og lønninger for folk flest lavere, noe som har ført til svekket kjøpekraft» var forklaringen til Innovasjon Norge.

