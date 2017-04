Her er vinneren av «Sløseriprisen» 2016

ANNONSE

HAMAR (Nettavisen): For andre året på rad delte Skattebetalerforeningen, sammen med Nettavisen, torsdag ut den lite flatterende «Sløseriprisen» for en dårlig eller feilslått investering i det offentlige.

Kåringen kommer etter at en jury valgte ut fem kandidater til «Sløseriprisen», som 15.000 av Nettavisens lesere stemte over.

2016-vinneren ble Helse Sør-Øst (HSØ) etter å ha inngått en avtale om å betale en halv milliard kroner for et røntgen-system med så mange og alvorlige feil at legene mener bør skrotes.

- Det er en kritikk

Over tre år etter at investeringen ble gjort er den nye løsningen ikke oppe og går på noen av de seks sykehusene i Innlandet.

- Vanligvis er det slik at når man får en pris takker man for den, men dette er egentlig ikke en pris. Det er en kritikk, sier styreleder i Helse Sør-Øst Ann-Kristin Olsen til Nettavisen.

- Vi er klar over at det er skattebetalernes penger, som dere med rette peker på. Helse Sør-Øst forvalter store midler og det gjør vi med et stort alvor. Vi ser på dette som en kritikk som er litt vanskelig å ta imot. Vi synes ikke at pengene som er gått til radiologiløsningen for Innlandet er kastet ut av vinduet.

Planen har vært at alle 35 sykehusene som er underlagt Helse Sør-Øst, som betjener til sammen 2,8 millioner mennesker, skal ta i bruk den nye løsningen for røntgen.

- Det har vært komplikasjoner som har ført til at innføringen av det nye systemet tok lengre tid enn forutsatt. Men vi har hele tiden hatt fokus på å ta fatt i feilene og rette dem opp, sier Olsen.

- Vi er sikker på at vi, sammen med leverandørene, skal få til en god løsning. Vi har selvfølgelig forståelse for den frustrasjonen som fagmiljøene på Innlandet sykehus har hatt i forbindelse med feil og at det har tatt lang tid.

Les også: Stortinget nektet å motta «Sløseriprisen»





- Forsøker å rette opp

Helse Sør-Øst, som er Norges største helseforetak, er over tre år på etterskudd med det nye røntgensystemet. Olsen erkjenner at de er langt bak tidsskjemaet.

- Det er ikke en fiasko, vi ligger på budsjett. Men det som er beklagelig, og som vi har full forståelse for, er at det har tatt for lang tid, og at det har vært utfordringer med det.

- Vi forsøker å rette opp dette. Vi har stor respekt for verdiene vi forvalter, men slik det ligger an nå er prosjektet i henhold til budsjett.

Ifølge HSØ har den totale kostnadsrammen vært på 478 millioner kroner for prosjektet. Ved utgangen av 2016 hadde de brukt 218 millioner kroner siden 2013.

Overlege og foretakstillitsvalgt for legeforeningen ved Sykehuset Innlandet, Jens Chr Laursen.

Ansatte: - Prisen er fortjent

- Dette et komplisert og stort prosjekt. Det viser jo summen, som er på nærmere en halv milliard kroner. Men det er utfordringer med å få dette til å gå. Innlandet er piloten og vi er på god vei til å løse disse problemene, men jeg ser ikke det store sløseriet i det hele tatt, sier Olsen bestemt.

- Jeg må få sagt at vi ikke hiver penger ut vinduet. Det gjør vi ikke.

De ansatte er fortsatt kritisk til investeringen.

- Prisen de får er veldig fortjent. Den har kostet samfunnet mange millioner kroner. Den fiaskoen har gitt oss mange problemer. Man kan spørre seg selv om ledelsen har gjort undersøkelser i forkant av innkjøpet grundig nok, sier overlege og foretakstillitsvalgt for legeforeningen ved Sykehuset Innlandet Jens Christian Larusen til Nettavisen.

- De burde forsikert var av tilstrekkelig god kvalitet. Vi håper at det nye systemet kommer til å fungere en gang, men man kan trygt si at dette ikke har gått etter planen.

