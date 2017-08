Her er Ylvis-brødrene om bord i Peter Madsens ubåt

Bård og Vegard Ylvisåker traff ubåtkaptein Peter Madsen i 2010.

Onsdag morgen bekreftet dansk politi at det parterte liket som ble funnet i Danmark, er den savnede journalisten Kim Wall.

Nå kommer det frem at norske TV-seere ble kjent med Peter Madsen allerede i 2010, via TV-serien «Nordens herligste».

TV-serien ble ledet av Bård og Vegard Ylvisåker, og det er Bård Ylvisåker som onsdag har delt bilder fra serien på sin Instagram-konto.

«Throwback to that time we climed into Madsen's submarine,» skriver Ylvisåker på Instagram.

Om bord i ubåten

«Nordens herligste» var en norsk dokumentarserie som gikk på TVNorge i 2010. Gjennom ni episoder reiste brødrene gjennom Norden for å treffe kandidater til tittelen «Nordens herligste», og i episode 8 traff de «ubåtmannen» Peter Madsen.

Klippet ligger ute på Youtube, og viser brødrene om bord på en av Madsens ubåter like utenfor København.

I klippet forklarer Ylvis-brødrene at Madsen, til tross for at han ikke har utdannelse innenfor faget, har han bygget flere ubåter. Brødrene går om bord i en av ubåtene sammen med Madsen, som ifølge TV-serien er verdens største undervannsfartøy bygget av en privatperson.

Petter Madsen hevder det skjedde en ulykke om bord i ubåten Nautilus.

Nettavisen har vært i kontakt med Ylvis-brødrenes manager, Jørgen Thue, som sier han ikke har noen kommentar til bildet Bård Ylvisåker har delt på Instagram.

Hevder det har skjedd en ulykke



Politiet i Danmark er ennå ikke ferdig med å avhøre personer tilknyttet funnet av Kim Wall. Petter Madsen selv har hevdet det skjedde en ulykke om bord i ubåten Nautilus.

Ifølge Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, er Madsen lettet over at liket er identifisert. Hun sier at han ønsker at saken skal bli oppklart og at sannheten skal komme frem.

