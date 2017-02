Her fersker spaneren Eirik Jensen på video

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Onsdag forklarte fire spanere seg om etterforskningen av Gjermund Cappelen, i første rekke, og Eirik Jensen. De er begge tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet. Jensen har hele tiden nektet straffskyld, Cappelen erkjenner lovbruddene.

Gjermund Cappelen (i bilen) hadde møte med polititoppen Eirik Jensen 10. og 19. desember 2013. De møttes på Grønland i Oslo, kort avstand fra politihuset. Ingen av dem visste at de ble spanet på i en strengt hemmelig etterforskning.

Høsten 2013 startet daværende Asker og Bærum politidistrikt en strengt hemmelig politietterforskning i hovedsak mot Cappelen og hans hasjnettverk, som kunne gått i vasken.

Politiet hadde i en årrekke mistenkt at Cappelen fikk innsideinformasjon av betrodde personer i politiet. Jensens navn ble nevnt i denne sammenheng, men det forble med mistanken.

For å ta Cappelen ble det brukt mye ressurser, og iverksatt omfattende spaning og kommunikasjonskontroll. Politiet i Asker og Bærum fikk også hjelp av Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo.

Les også: Jensen innrømmer å ha mottatt klokkegave av Cappelen

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ringe 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Eirik Jensen innrømmer å ha mottatt en klokke av Gjermund Cappelen til en butikkverdi på 22.490 kroner. Klokken var en Tag heuer caf2011, ba0815. Han leverte den tilbake etter fire-fem dager.

Ble kvalm da han så Jensen

En håndfull personer ble plukket ut og alle måtte signere en ekstra taushetserklæring hvor det gikk frem at de ikke engang skulle snakke med andre politikollegaer om den strengt hemmelige etterforskningen.

10. desember 2013 posisjonerte en av spanerne seg på Grønland. Kommunikasjonskontrollen hadde avdekket at Cappelen skulle møte en person politiet mente var interessant. Nummeret de hadde på personen var registrert på en utvandret pakistaner. Kommunikasjonen mellom dem var så spesiell at politiet ville finne ut hvem dette faktisk var.

Se video: Her blir 177 kilo Cappelen-hasj beslaglagt på Svinesund

Men det viste seg at det var Jensen som disponerte telefonnummeret som var registrert på pakistaneren.

- Jeg posisjonerte meg og hadde god oversikt over området. Jeg kikket etter en mørkhudet person med pakistansk utseende. Jeg så en person gå inn i bilen, men det var på ganske lang avstand. Etter at bilen hadde kjørt spilte jeg av videoen og zoomet jeg inn på kameraet, og oppdaget at det var Eirik Jensen, sa den 44-årige spaningslederen i retten.

- Jeg ble uvel og fikk vondt i magen. Jeg ble kvalm. Jeg hadde ikke ventet at det var han som skulle sette seg inn i bilen.

Les også: Cappelen hevder det er falskt innhold i politirapport Jensen jobbet med

(her kan du se politiets spaningsvideoer av Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Artikkelen fortsetter under)





- Jensen-mistanke siden 1998

44-åringen som fersket Jensen på video hadde lenget jobbet som spaner i daværende Asker og Bærum politidistrikt. De hadde i en årrekke mistenkt Cappelen for å drive med omfattende hasjsmugling, og for at han kunne ha et samarbeid med en politiansatt. Jensens navn ble nevnt som et rykte.

- Jeg har levd med en mistanke helt siden 1998 at Jensen hadde et usunt forhold til Cappelen. Det var på denne tiden jeg fikk høre at kontakten de hadde ikke var bra, sa spaneren.

Jensen har også tidligere vært etterforsket av Spesialenheten med mistanke om å ha for tett kontakt til kriminelle, men den saken ble henlagt i 2009.

Cappelen har erkjent straffskyld for smugling av 16,2 tonn hasj. Han hevder det skal ha skjedd ved hjelp av politimannen Eirik Jensen.

Les også: Elden ber Spesialenheten etterforske informantbruk

I 2000 satte politiet i Asker og Bærum i gang en omfattende operasjon mot Cappelen og hans hasjnettverk. Etter et møte mellom Cappelen og Jensen stoppet Cappelen bilen ved Kirkeristen midt i Oslo sentrum. Han ringte daværende spaningssjef i Asker og Bærum Ketil Thue.

Han ble rasende og ba sine medarbeidere om å pakke sakene. Hele operasjonen ble avsluttet. Den nå 44-årige spaneren var med i denne operasjonen. Det var han som i 2000 filmet at Jensen møtte Cappelen. Men den gangen visste han ikke at det var Jensen som var på videoen, før han så gjennom den etter å ha kommet tilbake på politistasjonen.

Les også: Jensen gjemte våpen i skittentøyskurv og plastkasse

(artikkelen fortsetter under videoen av politispaning av Cappelen)





Skulle ikke visst om spaning

44-åringen mistenkte at det var nettopp Jensen som hadde avslørt dem, og at han var en utro tjener.

- Cappelen ringte rett til Thue og spurte hvorfor han ble spanet på. Vi skjønte ingenting. Hvordan kunne han ha visst at han ble spanet på? Hvordan visste han hvem han skulle ringe? Hvor fikk han navnet fra? For meg bekreftet dette mistanken jeg hadde mot Jensen, sa spaneren i retten.

- Det var ingenting som skulle tilsi at Cappelen skulle vite at vi hadde spaning mot ham.

Hasjbeslag i Cappelen-saken.

Les også: Hevder Jensen jobbet med torpedoer

19. desember 2013, 13 år etter at han forrige gang filmet et møte mellom Cappelen og Jensen, spaning filmet han dem altså på nytt. Like etter at Jensen hadde gått ut av Cappelens bil, ved Kiwi i Platous gate i Oslo, gikk han mot politihuset. I det han går stikker han noe hvitt i venstre lomme.

Cappelen mener at dette dreier seg om penger Jensen fikk i en konvolutt for hjelp med hasjinnførsel, og at beløpet skal være 10.000 kroner.

- Dette var en notatblokk, sa en av Jensens forsvarere Arild Holden i retten, og avviste dermed at det skal ha vært snakk om penger.

Les også: Politispaner mistenkte Eirik Jensen i nesten 20 år

Møtet 19. desember 2013 var det siste møtet mellom dem før Cappelen senere samme kveld ble pågrepet av politiet. Jensen ble pågrepet 24. februar 2014. Rettssaken med Jensen og Cappelen er en kamp om troverdighet, og de har forklart seg forskjellig om deres kontakt, pengeoverføringer og hasjsmugling. Den nå pensjonerte polititoppen har i sin forklaring også innrømmet å ha fortalt usannheter i avhør med Spesialenheten.